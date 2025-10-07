Trump: Heke me hesasiyetên siyasî li ber çavan negirtibana, em ê di şerê Efxanistanê de serkeftî dibûn.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Ragihand, Donald Trump, serokê DYAyê, di merasîma 250 saliya damezrandina Hêzên Deryayî yên Amerîkayê de, bi şikesta welatê xwe li Efxanistanê re pejirand û sedema vê şikestê wek hesasiyetên siyasî diyar kir.
Trump, di vê merasîmê ya ku yekşem (13ê Mehriyê) pêk hat, diyar kir ku: "Em ê bi hêsanî li Efxanistanê serkeftî bibûn, em ê her şerî bi hêsanî bi ser kevin, lê me hesasiyetên siyasî li ber çavan girt."
Wî berdewam kir ku: "Em ê nema hesasiyetên siyasî li ber çavan bigirin û em ê dîsa di şeran de serkeftî bibin."
Tê zanîn ku 7ê Cotmehê roja dagirkirina Amerîkayê li Efxanistanê di sala 2001an de bû, bi bahaneya şerê dijî terorîzmê. Dagirkirineke ku hebûna Amerîkayê li Efxanistanê ji bo 20 salan rastandin kir û bi her çend 2.26 trîlyon dolar mesref û birîndarbûna zêdetirî 23 hezar amerîkayî jî, di dawiyê de bi peymana bi Talibanên ku bi bahaneya wanşekirina wan hatin şer, encam da û di sala 2021an de hikûmeta Efxanistanê ji wan re hat teslîm kirin
Derketina Amerîkayê ji Efxanistanê û hişta çend milyon dolar alavên çekdarî li wî welatî, her gav di bin rexneyên Trump de bûye û wî hertim Joe Biden, serokê berê yê DYAyê, ji bo vê derketina lez bi rexne kiriye.
/Dawiya Peyam
---
Tags:
Efxanistan
Taliban
Şikesta Amerîkayê
Your Comment