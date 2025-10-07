" Bahoza El-Eqsayê " – Bersiva li ser pirsêk û salên dagirkeriyê û sûcdan

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Operasyona Tufanê El-Aqsa, ku li 7ê Cotmeh 2023 ji hêla hevpeymanên berpirsên Îslamiya Filistînî yên wekî Hêmas ve hatîye destpêkirin, tenê kiryarê leşkerî nebe, lê belê nimûneyek ji hişyarbûnê neteweya Filistînî li dijî îşgalkirina rejîma Siyonîstî ye.
Ev operasyona ku tê de hem hildanê zêdetir ji erdên îşxalkirî û şandina hezarên misil hat, bê bingehên salên tîrêjdarî, qetla neteweyî û neçarîyên mafê mirov ji hêla rejîma îşgalkirî yê Siyonîstî li ser Filistînê hatîye. Filistînîyan, piştî salên dirêj ên sûqut û cinayetên rêkî, neteweyî çarenûsê nebin nehatinê ku destê leşkerî bikirin da dengê xwe bidin cîhanê.
Bi hema hema hemû nivîsên ku hatine şirovekirin, heta niha pirs tê dayîn ku "Çima Tufanê El-Aqsa hate kirin û an jî çima divê hate kirin?" Bi taybetî ku piştî 7ê Cotmeh, gelek kes bi dîtina çîrokên cinayetên rejîma Siyonîstî li Gaza, serê vê kiryarê şik û şûbe kirin.
Ji bo vê yekê, lêkolînên sedemên çêbûna vê operasyona û encamên wê, bi vî armancî ku nîşan bidin ka ev bûyer çawa hêza xweşketinê li qada cîhanê zêde kir, û di dawiya da xebata rezistanseya Filistînê di pêşerojê de çawa xwe digelîne, pêwîst e.
________________________________________
Dîroka Pêşîn: Salên Dirêj a Cinayet û Mafê Parastinê ya Filistînîyan
Dîroka îşgala Filistînê ji sala 1948 dest pê kir, demê ku rejîma Siyonîstî bi piştgiriya hêzên kolonîyalistî, milionên Filistînî ji mal û welat xwe berdan û yek tiştê ku Nakbe (Qeleka Mezin) tê gotin çêkir. Ji wê demê ve, cinayetên rejîma Siyonîstî di nav de qetla neteweyî, xwêndanên malan, çêkirina gund û bajarên nêzîr bi awayê neqanûnî li Bakurê Rojhelat û Quds û girtina Gaza di nav derbas bû.
Raportên cîhanî, wek raporta Yekîtiya Neteweyan û Amnesty International, nîşan didin ku rejîma Siyonîstî ji 70 salan zêdetir mafên mirovên Filistînî tîrêj dike û ev jî li ser hemû cinayetên ku di warên cîhanî de tê xebat kirin tê dîtin.
Di salên dawî de, ev cinayet zêde bû, bi şkandina malên Filistînî, girtinên bêyî sedem ya zarokan, û tecawizên derbarê Mescîdê El-Aqsa ku nimûneyek ji nasnameya Îslamî û Filistînî ye.
Rejîma Siyonîstî bi piştgiriya bêşerte ya Amerîka û Rojhilata Navîn siyaseta Apartheidê derxist û Filistînîyan li zindanên vekirî wekî zindanan jêbirr û herî dawî jî bi hewldanên ku dikin ku Quds yê Yahûdî bikarê bîne û erdên îşgalkirî bişîne, Filistînîyan ji bo parastina xwe bûne ku tenê rêya leşkerî bistînin.
Peyama Serokê Şoreşa Îslamîya Îran di nimêja Înîyeda dîrokî ya Niştîmanê de jî li ser van girtiyên xebitî bû: "Netewa Filistîn mafê xwe heye ku li dijî dijmên ku erdê wê girtin, mala wê îşgalkirin, gundê wê birîn û jiyana wê tê dîtin, biparêze."
Bi vî awayî, wisa dê bê herî zext, Filistînîyan bi her awayekî ku dikarin xwe biparêzin, agirî bibin. Rastî ev e ku di Tufanê El-Aqsa de, herçiqas di diyarî de agirî bûn, lê bi qanûnên Îslamî û neteweyî di çarçoveya parastinê de hatin şîroveyî.
________________________________________
Sedemên Rastîn: Zêdebûna Tewandişî û Rewşa Nezîr aXezze
Di sala berê operasyona de, sedemên zêdetir hene ku ev bûyer hatin pêşveçûn. Zêdebûna tewandîyên kolonîstanên Siyonîstî li Bakurê Rojhelat, ku qetla sedê kesên neleşkeran bû, bi girtiya 16 salî ya Xezze ku zêdetir ji 2 milyon kes di nîvê tijî û birçî de bûn, rewşa nedîrok û nebarê hêsan kir.
Di sala 2023 de, rejîma Siyonîstî bi hukûmeta rastgirayî ya Netanyahu siyaseta zêdetir têkçûnî hat sererast kirin, wek hewldana kontrola tevahî ya Mescîdê El-Aqsa, ku navê operasyona 7ê Cotmeh ji wê hatîye wêne kirin, û normalîzasyona têkiliyên xwe ya bi hin welatên erebî "bê çözûna pirsa Filistîn."
Gelê Xezze ne li rewşa normal ne bûne. Siyonîstên bi piştgiriya Amerîka û Rojhilat û di bin qutîna yan hevkariyê ya hin welatan navçeyê, Xezze bûye herî mezin zindana vekirî yê cîhanê. Heke mirov xemgîn bibe ka çi dikarin ji gelê Xezze ku di dema dirêj de di astengên jiyan û mafên bingehîn de nehatîye.
Ev çalakîyan, bi bîrçavdîtina rezolûsyonên Yekîtiya Neteweyan û bidomîna çêkirina gundan, Filistînîyan îman da ku müzakerat nekaribû feyde bide. Operasyona Tufanê El-Aqsa, 50 sal piştî şerê 1973, nimûneyek ji hişyarbûna dîsa ya hêza rezistansê bû û nîşan da ku Filistînîyan nekarin temaşevanê alîkarîya navneteweyî bimînin.
________________________________________
Cîhanîbûnê Operasyonê: Nimûneyek Ji Hêza Rezistans û Dehşeta Rejîmê
Operasyona Tufanê El-Aqsa bi têkçûna erdî, deryayî û asmânî hate destpêkirin û hezarên misil ji aliyê grûbên rezistansê ve hatin şandin. Ev operasyona ku ji hêla Qûsadê Qasam û grûbên din ve hate kirin, li ser erdê rejîma Siyonîstî zarrarek girîng çêkir ku pêşdîkiya zextê rêjîmê ji nava fikrên wan derket.
Bi heman demê ku mirov qurbanîyên çêtir yên neleşkeran di nav dehatin, raporta Hêmas diyar dike ku rezistans li ser pergalên Îslamî ye û armanca sereke yê wê şerê li dijî îşgalkirin e. Ev kiryar tenê operasyona leşkerî nebe, belê payamê cîhanê ye ku Filistîn hîn jî zindî ye û rezistans berdewam dike.
________________________________________
Encama Operasyonê: Qeraxa Cîhanî, Serketina Stratejîk û Berdewamkirina Planên Dijmin
Piştî du salan (heta Cotmeh 2025), encamên vê operasyona ji wateya xuyakirinê derbas bûn. Herçiqas serokên bingehîn ên rezistansê wek Yihya Senwar û Ismayîl Haniye şahîd bûn û kesên zêde di Xezze de mirin, operasyona Tufanê El-Aqsa serketinên stratejîk da.
Nêzîkatên cîhanî li dijî rejîma Siyonîstî zêdetir bûn; nexweşiya girîng li aborî rejîm çêbû; gundan ji nav erdên îşgalkirî birûn ketin; normalîzasyona têkiliyên Arabî vekir; komîsyonên Yekîtiya Neteweyan rejîm çinaseya qetla neteweyî dan û alîkarîya giştî ya cîhanî bo Filistîn zêde bû.
Ev operasyona hêza rezistansê di herêmê de pêk anîn, koalisyonên Rojhilatê Navîn test kir, û rejîma Siyonîstî bi astengên mezîn di ber derket. Filistîn di cîhanê de ji cihê bin
......................
Dawiya peyamê
Etîket
Bahoza El-Eqsayê
Filistîn
Xeze
Hemas
Berxwedan
Hizbullah
Your Comment