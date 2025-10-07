Çalakvanekî Îtalî piştî ku di dema êrîşa siyonîstan a li ser karwana Samod e Berxwedanê de hate binçavkirin bû Misilman.

Rapora ajansa nêzîkî Êhlê Beyt (s.x) – ABNA – Tomaso Bortolazi, aktivîstekî Îtalî û kapîtanê gemiya Maria Kristin, ku di karvwanê cîhanî ya Semod de bû û ji hêzên rejîma Siyonîstî hat girtin, Îslam qebûl kir.
Piştî azadbûnê, Bortolazi di gotûbêja xwe ya li Stenbolê de got ku biryara wî ji bo Muslimbûnê, li ser îman û dilsozîya hevalên xwe yên Tirkan Muslim hatîye tesîr kirin. Vîdyoyên ku di têkiliyên civakî de belav bûn, wê bi serçepikekê nîşan didin ku demekê yekem a şehadeteynê xwe ragihand.
Wî zêde kir: “Têkildarê hemû kesên li komkirinê Muslim bûn. Dema ku ew di nimêjê de bûn û duâ dikirin, polîsa Îsraîl têket û ew nimêjê wan asteng kir. Ez hîs kirim ku divê şermezarî bikim û piştî wê, bi hevalê xwe şehadeteyn lê kirim.” Bortolazi ev tecrube wek demeke paqijî, jiyana nû û aramîya hundirî şirove kir û hevkariya xwe ya bi Filistînîyan re û sipasiyê ji hevalên karûvanê xwe îfade kir.
Bekr Dûyilî, yek ji wan ku bi Bortolazi hat girtin, dema ku dît wî di ser şûna taybet ya girtîgehê de şehadetîn dixwazê, got: “Tami, tu ji çirkeya dema ku ji Îslamê re hate qebûl kirin, bihayê îmanê xwe daye!”
Yek ji girtîyan jî zêde kir: “Bortolazi di demê namazê sibehê de hat komê me û li hev me rûnişt. Em bi dengê bilind nimêjê dixwazîn ku hemû kes li zindan bihîzin. Dema ku polîsa Îsraîl dixwest têkevin û me asteng bikin, wî asteng kir.”
Divê bêjît ku vê bûyerê di demeke ku pir kes, piştî operasyonê “Tufana Al-Aqsa” û berxwedana Filistînîyan, Îslam qebûl kirin, bûye. Di nav wan de Megan Rice, aktivîstekî Amerîkî di sala 2023-an de û di Melbournê Awustralîyayê de li ser 30 jin ku nûve Muslim bûn jî hene.
Girtina aktivîstên karûvana Semod berbangên fireh ên cîhanî çêkir û serhildanên gelî û têgihiştinên fermî hatin.
