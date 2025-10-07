Siyasetmedarê Swêdî yê ku heqaret li Quranê kir ji cezaya tevahî xilas bû

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Dadgeha Îstînafê ya Swêdê Rasmus Paludan, siyasetmedarekî rastgir ê Danîmarkî-Swêdî ku çend caran Quran şewitandibû, ji yek ji du tohmetên wî beraet kir û cezayê wî yê çar mehî yê girtîgehê taloq kir; ji ber vê yekê, divê ew tenê rojane 50 kron cezayê heta pêncî rojan bide.
Berê di sala 2022an de ji ber daxuyaniyên ku wî dema şewitandina Quranê kiribû, bi sûcê nefretê li dijî Misilmanan hatibû mehkûmkirin.
Di vî warî de, dadgehê îdia kir ku siyasetmedar Îslam wekî ramanek rexne kiriye û rexneyên wî negihîştine peyrewên wê; ji ber vê yekê, ev tohmet ji bo wî derbas nabe.
..........
Dawiya peyamê
Etîket
Swêd
ABNA
Quran
Îslam
Your Comment