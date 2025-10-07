Li Gîlanê xwepêşandanek seranserî ji bo şermezarkirina cinayetên Rejîma Siyonîst wê were lidarxistin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)ABNA-Rêveberiya giştî ya Şûraya Hevkariya Belavkirina Îslamî ya Gîlan bi belavkirina agahdariyekê ragihand ku di heman demê de bi hemû welatê, piştî namaza înê ya 18ê Mehr 1404 (10ê Cotmeh 2025) di herêma Gîlan de, rêwîtiyek li dijî jînayêtên rejîma qeyr qanûnî û zulumkera Sûsiyonîst dê lidarxistibe.
Nivîsa agahdariyê wê yekemîn ev e:Bi temaşa kirina domandina jînayêtên rejîma şermezar û zarok-kêş a Sihyonîst li dijî gelê berxwedanbar û qedîr a Filistîn, ku di bin parastina hêzên şermezar ên cîhanê, taybetî Şeytanê Mezin, Amerîkaya Cîhanxwêr, tê kirin, û pêwîstiya piştgiriya bi temamî ji mêrên bêparastin, jinên bêhêvî û zarokên bêguneh a Xezze, di heman demê de rêwîtiyek li dijî jînayêtên rejîma qeyr qanûnî û zulumkera Sûsiyonîst dê piştî nimêja înê ya siyasî-îbadî ya 18ê Mehr di hemû cîhanên civakî yên herêma Gîlan û li bajarê Reşt, ji meydanê Musala heta sêsêra Manzariyeh lidarxistibe.
Rêveberiya giştî ya Şûraya Hevkariya Belavkirina Îslamî ya Gîlan, bi rêz û pîroziya roja 7ê Cotmeh, duyemîn salvegera destpêka operasyona serkeftî ya “Tofana(Bahuza) Al-Aqsa”, ji gelê şoreşger, şermezar û devkar a herêma xwe daxwaz dike ku bi beşdariya fireh, bi heyecan û bi şewata dijî Sûsiyonîstan, di têra şemiyê de, careke din piştgirîya temamî û hevkariya bihêvî yên xwe bi gelê berxwedanbar û qedîr a Xezze îlan bikin û bi têkildana qet’î ya genosîd û jînayêtên dijî mirovahiyê ya rejîma xwînî û zulumkera Sûsiyonîst, nifret û nezer ji dîlşadtiyên sûciyê yên hêzên şermezar ên cîhanê yên bi serokatiya Amerîka ya jinayetkar pêşkêş bikin.
