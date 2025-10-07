Nîyjer piştî darbeyê di nav bêewlehiyê de ye/Grûpên çekdar bandora xwe berfireh dikin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA- Nîjer ji dema ku Serok Mohamed Bazoum di Tîrmeha 2023an de ji desthilatê hate avêtin û desteserkirina desthilatdariyê ji aliyê encumena leşkerî ve, di rewşa xwe ya siyasî û ewlehiyê de guhertinên kûr dîtiye.
Li gorî El Cezîreyê, di demekê de ku serokên derbeyê piştî derxistina hêzên Fransî û Amerîkî dirûşmeyên vegerandina serweriyê diqîrin, qada komên çekdar li rojavayê welêt berfireh bûye, û herêma Sahel veguherandiye yek ji navendên tundûtûjiyê yên herî zû mezin dibe li cîhanê.
Îlona borî, Africa Report bi komeke piçûk a şervanên girêdayî "Cemaat Nusrat al-Îslam wal-Muslimîn" li nêzî herêma Tillabéri li ser sînorê Burkina Faso civiya.
Zilam bi motorsîkletan hatin da ku tiştê ku ew jê re dibêjin bacan berhev bikin, di heman demê de hema hema tu nîşanek hebûna leşkerî li herêmê tune. Yek ji fermandarên komê got, "Leşkerên hikûmetê ji bo me ne girîng in, em li vir hukum dikin."
Tenê çend roj şûnda, herêm şahidiya rêze êrîşên hevrêzkirî kir ku bi dehan leşker û sivîl kuştin, nîşanek ji baweriya zêde û azadiya çalakiyê ya çekdaran.
Vekişîna Rojava û zêdebûna qurbaniyan
Di navbera salên 2014 û 2023an de, tevî hebûna leşkerên Fransî û Amerîkî li welêt, nêzîkî 3,000 kes di êrîşên çekdarî de li Nîjerê hatin kuştin. Lê piştî vekişîna van hêzan di navbera salên 2023 û 2024an de, hejmara mirinan du qat zêde bû.
Joseph Siegel, rêveberê lêkolînê li Navenda Lêkolînên Stratejîk li Afrîkayê, ji Africa Report re got ku hejmara qurbaniyên tundûtûjiya cîhadîst di salekê de çar qat zêde bûye û gihîştiye 1,655an, di heman demê de hejmara sivîlên ku hatine kuştin jî ji sedî 49 zêde bûye.
Safia, jinebiyek ji herêma Tahoua, ji kovarê re got ku di sala 2022an de mêrê wê ji aliyê çekdaran ve hatiye kuştin û du sal şûnda wê şahidiya komkujiyek din li gundê xwe kiriye, ku ji hêla kesên ku guman tê kirin ku endamê şaxa Dewleta Îslamî li Çola Mezin in ve hatiye kirin.
Wê zêde kir: "Ji dema ku konseya leşkerî hat ser desthilatê, êdî ne dewriye ne jî baregehên leşkerî li nêzî gundên stratejîk hene."
Dirûşma serweriyê û hevpeymaniya Sahilê
Di axaftina yekem a televîzyonê de piştî darbeyê, General Omar Abdelrahman Tiani darbeya leşkerî bi wê yekê rewa kir ku armanca wê parastina serweriya neteweyî ye û welatên Rojavayî bi têkçûna di têkoşîna li dijî terorîzmê de tawanbar kir.
