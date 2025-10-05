Êrîşa li ser Qeterê, paradîgmaya hegemonîk a Îsraîlê û şaşiyên stratejîk ên welatên Ereban

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-"Îsraîlê stratejiyeke sîstematîk ji bo nûjenkirina sîstema Rojhilata Navîn ji 2023 heta 2025 pejirand," Mihemed Riza Mordei, rêveberê giştî yê navneteweyî yê Ajansa Nûçeyan a Mehr, di notekê de nivîsand. Ew li ser ji nû ve pênasekirina têkiliyên herêmî ye û armanc dike ku hegemonyaya Îsraîlê bi rêya operasyonên leşkerî yên hedefgirtî û zexta dîplomatîk ava bike. Berê di trênê de bi navê Guhertina Paradîgmaya Îsraîlê; Ev guhertinên stratejîk di modela "paqijkirina giyayê ji bo stratejiya serkeftina dawîn" de hatin analîzkirin. Ew nêzîkatî bi êrîşa li dijî Xezzeyê di Cotmeha 2023an de dest pê kir û naha berfireh bûye operasyonên li dijî Hizbullah, Sûriye, hikûmeta Iraqê û naha jî Qatarê. Bi piştgiriya Trump, Netanyahu dixwaze peyama xwe bişîne: Îsraîl sînoran nas nake û ti hêz nikare wê rawestîne.
Dibe ku dema Îsraîlê êrîşî Îranê kir, hin welatên Ereb ne tenê bêhêvî bûn lê di heman demê de kêfxweş bûn ku reqîbek ji hêla Îsraîlê ve hatibû êrîş kirin. Lê ev xala destpêkê ya xeletiyên stratejîk li herêmê bû. Çîrokek ku di Cotmeha 2023an de dest pê kir û hîn neqediyaye.
Şerê Xezzeyê xala destpêkê bû. Li gorî raporên Neteweyên Yekbûyî, zêdetirî 662,000 Filistînî li Xezzeyê ji aliyê Îsraîlê ve hatine kuştin. Netanyahu şerê Xezzeyê veguherandiye derfetekê ji bo nûjenkirina sîstema Rojhilata Navîn, ku divê Îsraîl lê serdest be. Piştî Xezeyê, Hizbullaha Lubnanê jî bû hedef. Seyîd Hesen Nesrullah û piraniya rêberên Hizbullahê ji aliyê Îsraîlê ve hatin kuştin, û herêmên başûr û heta navenda Lubnanê jî bi berdewamî ji aliyê Îsraîlê ve rastî êrîşan hatin. Netanyahu piştî operasyonên berdewam ên li Lubnanê got, "Dijmin êdî nefes nagirin." Wê serkeftinê di Kanûna 2024an de alîkarî kir ku Beşar Esed were hilweşandin û Îsraîl ji gefên stratejîk ên li bakur azad bibe. Lê lûtkeya stratejiya nû ya Îsraîlê di Hezîranê de şerê bi Îranê re bû. Bi êrîşên li ser Natanz, Fordo û kuştina fermandarên artêşê, Îsraîlê qonaxek nû di guhertina paradîgmaya xwe ya stratejîk a herêmî de nîşan da.
Rêberên Ereb hewl didan ku xwe ji êşa jidayikbûna sîstema nû ya Netanyahu biparêzin. Ew heman xala destpêkê ya xelet a cîhana Ereb bû. Êrîşa li ser Qeterê hişyariyek e ji bo welatên Ereb. Ev êrîşa yekem a Îsraîlê ye li ser şêxên Kendava Farsê û nîşan dide ku heta hevalbendekî Amerîkayê jî wan naparêze. Trump du roj berê hişyarî dabû Hamasê ku agirbestê qebûl bike, lê Îsraîlê maseya danûstandinan veguherandibû xefikekê.
Êrîşê prensîbeke bingehîn a doktrîna leşkerî ya Îsraîlê eşkere kir: derbaskirina sînorên erdnîgarî yên kevneşopî û paşguhkirina qaîdeyên dîplomatîk. Welatên Ereb bawer dikirin ku peymanên Îbrahîmî dê wan biparêzin. Lê ev xeyal e. Îsraîl ji bo avakirina pergalek nû bi her kesî re şer dike. Divê Îmaratên Erebî, Erebistana Siûdî, Kuweyt, Behrêyn û hwd. vê xeletiya stratejîk dubare nekin. Peymanên Îbrahîmî qels in. Her çend ew mezintirîn baregeha leşkerî ya Amerîkî li herêmê li xwe bigirin jî, ew ne ewle ne. Ev peyama ku Îsraîlê bi êrîşa li ser Dohayê ji herêmê re şand bû. Yekîtiya Ereb-Îranî pêwîst e heta ku pergala nû neyê rawestandin, wekî din Îsraîl dikare bi afirandina Rojhilata Navîn a girîng erdnîgariya piraniya welatên herêmê biguherîne û zincîreyek bêîstîqrariyê li Rojhilata Navîn biafirîne.
