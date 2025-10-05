  1. Home
Karbidestekî berê yê Tehranê: Îsraîl êdî nikare êrîşî Îranê bike?"

5 October 2025 - 12:48
News ID: 1735129
Karbidestekî berê yê Tehranê: Îsraîl êdî nikare êrîşî Îranê bike?"

Wî got, "Li gorî pêşketinên siyasî, ez dibêjim ku rejîma Siyonîst êdî êrîşî Îranê nake û nakeve şerekî ku serkeftin tê de bê guman be."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-"Di bûyerên dawî de, Îsraîlê cara yekem tama têkçûnê dît," Wezîrê Karên Hundir ê berê yê Îranê Elî Mihemed Beşaretî ji ajansa nûçeyan a Mehr re got. Piraniya delîl û alavên îstîxbaratê yên ku wan li herêmê kom kiribûn nîşan dan ku ev têkçûn li pişt perdeya kampanyayên rejîma Siyonîst, ramana emperyalîst a Amerîkî û dagirkeriya cîhanî bû.

"Em ne zarok in û em dizanin dijmin li ku derê birîndar bûye û dibe ku şerê wan ê psîkolojîk berdewam bike, lê rastî ev e ku Xwedê bi xwe piştgirê sereke yê vî welatî ye û ew ê me nehêle," wî got.

"Rejîma Siyonîst êdî nikare bi hêsanî êrîşî Îranê bike û ez li gorî diyardeyên siyasî dibêjim, rejîm dê nekeve şerekî ku serkeftin tê de hêsan be, ji ber ku di şerê şeş ​​rojî de welatên Ereb di nav çend demjimêran de têk çûn.

