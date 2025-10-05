Karbidestekî berê yê Tehranê: Îsraîl êdî nikare êrîşî Îranê bike?"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-"Di bûyerên dawî de, Îsraîlê cara yekem tama têkçûnê dît," Wezîrê Karên Hundir ê berê yê Îranê Elî Mihemed Beşaretî ji ajansa nûçeyan a Mehr re got. Piraniya delîl û alavên îstîxbaratê yên ku wan li herêmê kom kiribûn nîşan dan ku ev têkçûn li pişt perdeya kampanyayên rejîma Siyonîst, ramana emperyalîst a Amerîkî û dagirkeriya cîhanî bû.
"Em ne zarok in û em dizanin dijmin li ku derê birîndar bûye û dibe ku şerê wan ê psîkolojîk berdewam bike, lê rastî ev e ku Xwedê bi xwe piştgirê sereke yê vî welatî ye û ew ê me nehêle," wî got.
"Rejîma Siyonîst êdî nikare bi hêsanî êrîşî Îranê bike û ez li gorî diyardeyên siyasî dibêjim, rejîm dê nekeve şerekî ku serkeftin tê de hêsan be, ji ber ku di şerê şeş rojî de welatên Ereb di nav çend demjimêran de têk çûn.
