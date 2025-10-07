"Îrana Sempatîk(Hemdel )" bersivek e ji bo banga Îmam Xameneyî ji bo alîkariya mezlûman

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Ku bi salvegera nimêja dîrokî ya înê ya Nesrê û destpêka dewra çaremîn a kampanyaya "Îrana Hevdem", çalakiya neteweyî ya vê kampanyayê ji bo vegotina hevxemiya miletê Îranê ji bûyera Korona û Bender Ebbas bigire heta tofana Eqsayê û Şerê Dûwanzdeh Rojan îro sibehê li Huseyniyeya Îmam Xumeynî (rehma Xwedê lê be) hate lidarxistin.
Di vê merasîmê de, Hocjatoleslam Walmuslimin Mohammadi Golpayegani, Serokê Erka Rêberê Bilind, tevgera mezin a "Îrana Hevdem" wekî bersivek ji bo banga Rêberê Şoreşê bi nav kir, ku banga bilezkirina alîkariya kesên ku di şerê li dijî dijminê Siyonîst de zirar dîtine kir.
Wî çend mînakên alîkariya dilsoz a miletê Îranê, wek bexşandina zengilek zewacê an firotina apartmanek kesane ji bo beşdarbûna di vê tevgerê de, behs kir.
Hoca-tul-Îslam wel-Muslimîn Mihemedî Golpayeganî, dema ku pesnê ruhê fedakariya şervanên berxwedanê da, behsa rola girîng a Ayetullah Xameneyî di têkoşînê de kir û got: "Wî bi pişta xwe dayîna Xwedê û gazîkirina Ehlul Beytê (silavên Xwedê li ser wan bin) di vê rêyê de al girtiye destê xwe.
Serokê Erkanê Rêberê Bilind di beşek din a axaftina xwe de behsa Şehîd Nesrullah kir û got: "Yek ji alimên Qomê ku têkiliyên nêzîk bi Şehîd Nesrullah re hebûn, got ku Seyîd Hesen gotiye ku ez qet nikarim demekê xeyal bikim ku ez ê rêberê şoreşê bim û ew nebe."
Hocatul-Îslam wel-Muslimîn Mihemedî Golpayeganî, tekez kir ku rola rêberê şoreşê berdewamiya rola alimên Şîe û Îslamê ye û li gorî vejandina Îslamê ye û wiha got: "Niha jî, ev mirovê mezin alê digire destê xwe û li dijî zalim radiweste. Xwedê taybetmendiyên ku yekem ji wan cesareteke bêhempa ye daye wan, da ku ew jî xwedî taybetmendiyên bêhempa bin."
Di dawiya gotinên xwe de, wî bêçalaktiya rêvebir û rêberên welatên Îslamî li dijî rejîma siyonîst rexne kir, û behsa sûcên rejîma siyonîst li Xezzeyê kir.
