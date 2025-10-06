314 namzedên Kurd di hilbijartinên parlementoya Iraqê de beşdar dibin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Nebard Omar, serokê Ofîsa Hilbijartinên Herêma Kurdistanê ya Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinên Iraqê, got ku namzed dê di dema hilbijartinan de werin şopandin û heke ew ji rêziknameyê derkevin, dê cezayê pereyan, girtin an jî bêpar bimînin.
Wî her wiha got ku hejmara namzedên ku ji hêla komîsyonê ve li seranserê Iraqê hatine piştrast kirin nêzîkî 7,8 e. Li Herêma Kurdistanê, 314 namzed pêşbaziyê dikin, ku pênc ji wan serbixwe ne.
Nebard Omar got ku destûr nayê dayîn ku namzed li cihên olî, cihên dewletê û li ser wesayîtan kampanyayê bikin.
Wî got ku nêzîkî 3 mîlyon 888 hezar dengdêr li Herêma Kurdistanê qeyd bûne, di nav de 3 mîlyon 69 hezar kes kartên biyometrîk wergirtine û nêzîkî 100 hezar kes cara yekem deng didin.
Dawiya Peyam/
