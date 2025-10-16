"Mirov herî bi rêz e di nav hemû afirandinan de"

Mirov
Mirov, herî bi şeref hatî afirandinan û gotin...
Bi aqilê xwe ji yên din cuda bû, bi dilê xwe derîn bû, bi ruhê xwe wate dît.
Lê gelek caran aqilê xwe rast nekar, dilê xwe ne guh dar, û ruhê xwe neparast.
Bi demê ve bi maddîye rabû, têk çû bi pêşiya xwe.
Dem derket, mirovan bawer kirin ku pêşve ketin.
Destên wan teknolojyayê girtin, zimane wan bi zanîn tije bû, cîhan di çavên wan de bû.
Lê dilê wan evîn kêm bû, rûhê wan aşti ji dest da.
Dil di ronahiyê ekranê de girt bû, hestên wan li paşê bişkokekê ve hatin veşartin.
Xwe dîtin ji bîr kirin, her dem di warê şopandinê de bûn.
Mirov...
Yek car yê wêneyê erdê ye, yê din mahkûma nefsê xwe ye.
Bi heman demê de herî hikmetdar a afirandina xwe ye, lê di tarî û kibrê xwe de şer dike.
Ev vargira zehmet û têkiliyê, di nav xwe de hem başî hem jî xerîbî hildide, her dem di nav sinava xwe de ye.
Her sibeh ji nû ve sinavê xwe dest pê dike.
Bi xemilîkekê başî dijêre, bi gotinekê dil tê xistîn.
Dilê ku bi evîn ve têgihiştî, jî mifteya bextê ye.
Lê gelek caran wî fêm nakire; çimkî çavên wî li derveyî ne, lê rêya rast di hundirê de ye.
Çi heybet e, ne?
Bi pîrozbahîyekê dikare dilê kesekî berdewam bike,
bi gotinekê jiyana kesekî şikeste.
Bi duayekê dikare bi hevra bibe,
bi gunahê jî dikare di tarîyê de biqetîne.
Di nav mirovan de du deng hene; yek ronahî, yê din tarî.
Yek bi hêvî û sabirî hewl dide ku başî bibîne, yê din bi zû xwe nefsê xwe dikira.
Her roj û her dem, mirovek di nav van du dengên de hilbijêre.
Her hilbijartinê wê yekê wisa bike ku ewê roja yekî azadî an jî esaretê bibîne.
Lê mirovek gelek caran xwe ji bîr dike.
Dixwaze, dijî, hêzdar be, lê bi rastî tu tiştê bi temamî ne dest xistîne.
Çimkî ew nexweşiyê ne, lê ji wan tiştan ku ne karîbîne ji wan berdide, serbest e.
Bi tevahî zêde dike, lê di rastî de kêm dibe, mezin dibe lê biçûk dibe, di dîtinê de zêde dibe lê bi awayekî wisa jî winda dibe.
Hinek caran pîrozbahiyeke lawikê, xwedî naskirina xwe ya winda bûyî dîyar dike.
Hinek caran bêdengiya mezarê, rastiyê jiyanê di guhdarîya wî de tê gotin.
Wê demê fêm dike ku cihan her çend şên û xweşik be jî, derbasdar e.
Û mirov ku vê derbasdarîyê tê zanîn, dest pê dike ku li hekezekê bêhtir bibîne: di rastiyê, evînê û başîyê de.
Lê berbi xwe mirov; hêsan, derin û bêdeng e.
Di pîrozbahiyeke lawikê de, di duaya dayikê de, di têgihiştina bêdeng a hevalê de mirovîyet tê gizî kirin.
Sedemê bêdengiya demên nûjen, vê hêsaniyê dişikîne; lê her wiha, li her derdora xwe de dengê yekî heye ku hêvîya “mirov bimîne” digire.
Ew deng, destpêka rêya xwe ya bo Xwedê ye.
Û mirovek,
Her carî ku tê dikişîne, bi nû ve li ser xwe derdikeve,
Her carî ku xelet dike, xwe ya rast pêşînê tê bîr kirin,
Her carî ku winda dibe, fêm dike ku di winda bûnê de hêsanîyek heye.
Her yara çîrokekî fêrkar e.
Her hevûdîtin, deriyekî têgihiştinê veke.
Her carî ku tê şikestin, tê kêmasî kirin; her carî ku tê kêmasî kirin, derin dibe.
Û bi her derinbûnê, ne dengên derveyî, lê dengê hundirî wê bi wî re diaxivî.
Çimkî mirovek,
Na xwedî cihanê ye ku pirr li ber demê ye,
Na jî hişyar e ku dîsa jiyana paşê bibîne.
Ew serdana navbera wan duyan e, rêwîtiyekî ne ewlehî.
Rê dirêj e…
Lê her kes ku di dawiyê de xwe bibîne,
Bi xwe re aştiyê bike, dilê xwe paqij bike,
Haqiqeten “mirov bûn” fêm dike.
Mirov bûn hêsan nîne;
Gelek caran hewce ye bêdeng bimînî,
Hinek caran bibexşî, hinek caran sabrî bikî.
Bi xwe re baş bimînî, bê şikestin hêzdar bimînî,
Di nav sedemên cihanê de dilê xwe parastinê.
Û mirovek herçiqas jî bîr bike,
Her secdê de bi nû ve xwe tê bîr kirin.
Her duayek wî bi nû ve bi Xwedê ve girêdayî dike.
Çimkî mirovîyet rastî bi secde, tevazû û evîn tê çêkirin.
Û her wisa mirovek fêm dike;
Mirov bûn ne nasnamek e, lê xebat e.
Lê her tiştê ku di ber Xwedê de qedir dike,
Paqqiya dil û sazîya niyet e.
"Mirov rûnek e, mirovek ayneye,
Kê ku li hundirê wî temaşe dike, Xwedê xwe li wir dît."
• Huzur Eli (Silav lêbin)
Mirov...
Ji axê hat afirandin, lê di hundirê wî de ezmûnên asimanî hatine danîn.
Yek alî ji malbatê perişan e, yê din jî bo hêvîya herdemî ye.
Û belkî herî mezin mucize, ew e ku li vê laşê demkî, ruhê herdemî heye.
— Betûl Boncuk
________________________________________
Hz.Îmam Eli (Silav lêbin)Mirov...Ji axê hat afirandin, lê di hundirê wî de ezmûnên asimanî hatine danîn.Yek alî ji malbatê perişan e, yê din jî bo hêvîya herdemî ye.Û belkî herî mezin mucize, ew e ku li vê laşê demkî, ruhê herdemî heye.
Mirov
Your Comment