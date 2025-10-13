Azadkirina girtîyên Sionîst ji hêla Hamas ve; nimûneya berdewamîya rezistansê li dijî du salan wehşeta û zorawaniyên rejîma Sionîst.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Du sal piştî destpêkirina Operasyona Bahoz El-Eqsa, Hamasê îro koma yekem a girtiyên Îsraîlî yên mayî serbest berda.
Ev gav ne tenê serkeftinek dîplomatîk e ji bo berxwedana Filistînê, lê di heman demê de şahidiyek e ji bo mayîndehiya Hamasê û kontrola nisbî ya li ser rewşa li Xezzeyê tevî êrîşên hovane û nemirovane yên rejîma Siyonîst, ku bûne sedema wêraniyek berfireh û şehîdbûna bi hezaran sivîlan.
Bi parastina El-Qesam wekî hêza sereke û operasyonel a berxwedanê, Hamasê nîşan da ku tewra piştî du salan bombebarana domdar, dorpêça aborî û operasyonên bejayî jî, ew hîn jî dikare girtiyan birêve bibe, ji pozîsyonek hêzê danûstandinan bike û peymanan bicîh bîne; tiştek ku rejîma dagirker qet nekariye hilweşîne.
Li gorî raporên herî dawî, Hamasê îro 20 girtiyên sax berdan. Ev berdan beşek ji peymana agirbestê ye ku danûstandina di navbera 1,700 û 2,000 girtiyên Filistînî de vedihewîne, ku gelek ji wan bi salan bêyî darizandinek adil di girtîgehên Îsraîlê de ne.
Hamasê lîsteyek tevahî ya 20 girtiyên ku ji 783 rojan zêdetir hatine girtin, girtiyên ku cihê wan heta ji rejîma Îsraîlê re jî nehatiye ragihandin, û niha ji hêla Xaça Sor ve têne veguheztin, weşand. Hamas israr dike ku hemî sax in.
Di gera berê ya berdana girtiyên siyonîst de, ku bi operasyonên psîkolojîk û plansaziyek baldar ji aliyê El-Qesam ve hate kirin, berpirs û danûstandinkarên rejîma Îsraîlê tekez kirin ku di gera nû ya berdana girtiyan de, mafê Hamasê tune ku merasîmên ji bo vê armancê li dar bixe. Ev piştrastkirinek din a hebûna bi bandor a Hamasê û berxwedana li qada şer a operasyonên şer û psîkolojîk e.
Di du salên êrîşa mezin a rejîma Îsraîlê li dijî gelê bindest ê Xezzeyê û êrîşên berxwedanê de ku bûn sedema windahiyên bêhempa ji bo artêşa rejîmê û her weha bandorek giran li aboriyê û aliyên din ên civakî li Îsraîlê kir, berpirsên rejîmê bi tundî rexne li Serokwezîr Benjamin Netanyahu kirin.
Serokwezîrê berê yê Îsraîlê Ehud Barak di nav berpirsên rejîmê de bû ku vê dawiyê di bernameyek zindî ya Kanala 13 a Îsraîlê de axivî, bi tundî rexne li kiryarên Serokwezîrê niha yê Îsraîlê di salên dawî de kir û got: Netanyahu ew e ku gendel kir û bû sedema têkçûna me; divê ew tavilê ji desthilatdariyê were dûrxistin!
Barak wiha lê zêde kir: "Şerma ku Netanyahu aniye ser Îsraîlê dê bi nifşan bidome ku were jêbirin; ji ber van hemû windahî û têkçûnan, divê berî ku pir dereng bibe tedbîr werin girtin!"
