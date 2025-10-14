Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Hesen El-ÊBBADI, nûnerê çandî ya Kata’ib Seyîd el-Şûhada ya Iraqê, di civînêkê de bi fermandara Qomê re got: Ev komele di Îranê de karên taybetî yên çandî û civakî dike, wek şandina dengê berxwedanê di nav zanîngehan û navçeyên dînî de, beşdarî li pêşangehên çandî wek pêşangeha pirtûkan, lidarxistina karên nû yên li ser berxwedan û lidarxistina bîranînên şehîdan berxwedanê.
Wê got ku piştgiriya ji Komara Îslamî ya Îranê bibe karê bawerî û rêzgarî ye, û serokê Mezin a Îslamî, Hazreti Ayetullah Xameneyî, wek serokê rûmeta berxwedan tê nasîn û girîngîye ku navê wan bi Kata’ib Seyyid el-Şuhada ve girêdayî be.
El-Abbadi bi referans ji şerê 12 rojî şirove kir ku di wê de moqeba Kata’ib Seyyid el-Şuhada li Tehrana li benda hevpekêşiyê ya dijmin bû, lê têkçûnê bû. Her weha yek ji serokên wan, Heyder el-Musewî, di rêya seferê bo Îranê de hat kuştin.
Wê zêde kir ku sedema sereke yê qada kirinê ji aliyê Amerîkayê, têkiliyaya civakî ya vê tîma di nav gelê Iraqê de ye. Dewletên Yekbûyî ji dîtina çêbûna dengê berxwedanî di hilbijartinên pêşerojê yên Iraqê tedir in û hewl dide bi bîranîna siyasî pergala tesîra civakî rawestandine.
Nûnerê çandî ya Kata’ib Seyîd el-Şûhada binav kir ku damezrandina ofîsa wan li Qomê demeke girîng e ji bo pêşketina çalakiyên çandî û civakî di nav Îranê de.
Di dawiya civînê de, fermandara Qomê bi rêz û piştgirîyê ji hevkarîya herdu aliyan şand: Girêdana gelên Îran û Iraq nayê jêkirin û Qom her gav li benda mirovên welatên cuda, bi taybetî xwendekar û molla yên derveyî li nav navenda zanistî û zanîngehan e, û vê mehmûniyê şarafê Komara Îslamî ye.
Di dawiyê jî, fermandara Qomê pirtûka “6090 Şehîdên Parêzgeha Qom” bi destê xwe da nûnerê
Kata’ib Seyîd el-Şûhada.
Nûnerê Lîwayên Seyîd el-Şuheda di hevdîtinekê de bi parêzgarê Qumê re: Amerîka ji bandora gelêrî ya berxwedanê li Iraqê ditirse
Nûnerê çandî ya Kata’ib Seyîd el-Şuheda li Iraqê got:Sedema sereke ya qada kirina Kata’ib Seyyid el-Şuhada ji aliyê Amerîkayê, têkildariya civakî ya vê tîma di nav gelê Iraqê de ye. Zêde kir: Dewletên Yekbûyî ji forma avakirina dengê berxwedanî di hilbijartinên pêşerojê yên Iraqê tedir in û hewl dide bi bîranîna siyasî, pergala tesîra komên gelî rawestandine.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Hesen El-ÊBBADI, nûnerê çandî ya Kata’ib Seyîd el-Şûhada ya Iraqê, di civînêkê de bi fermandara Qomê re got: Ev komele di Îranê de karên taybetî yên çandî û civakî dike, wek şandina dengê berxwedanê di nav zanîngehan û navçeyên dînî de, beşdarî li pêşangehên çandî wek pêşangeha pirtûkan, lidarxistina karên nû yên li ser berxwedan û lidarxistina bîranînên şehîdan berxwedanê.
Your Comment