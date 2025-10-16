Waizî:"Tu zulmê mezin a mezintir ji ber ku em ji rêya dînî û rêya Xwedê ji aliyê mirovan ve diguhêzin,tune ye"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Dr. Ehmed Wa‘izî: "Dîn mahiyeta wî yê Xwedayî û wahî hatîye"
QUM – ABNA:
Serokê Dêftera Teblixata Îslamî ya Hûze ya Qum, Hocet-ul-Îslâm wel-Muslimîn Dr. Ehmed Wa‘izî, di daxuyaniya dawî ya konfêransa navneteweyî ya “Lêkolînên Veguheztî ya Xulq di Îslam û Mêsîhiyetê de” de got:
Yek ji baweranê hevbeş a edyanên Xwedayî ew e ku dîn, xasiyeta wê jorêtî û wahî (wezîfek ji aliyê Xwedê ve) heye.
Dr. Wa‘izî berdewam kir:
Qur’anê Pîroz dibêje ku dîn ji hêla Xwedêya Yekê ve hatiye. Ji aliyê din jî, şîreta Qur’anê li ser ku em divê bi ser hevbeşiyê bixebitin û tiştên ku sedemê tevqîyayê dibin jê bixin.
Heke cudaî û tevqîyayek derketiye pêş, rêbaza çareseriyê ew e ku em vegerin hevbeşiyan.
Du kêşeya bingehîn a dînê
Li ser kêşeyên ku dînê Xwedayî bi wan re roberû bûye, Dr. Wa‘izî got:
Dînê yek a Xwedayî di dîroka xwe de bi du kêşe roberû bûye:
1. Kêşeya derveyî: ku ji hêla ne-baweran ve bû – dijminî û têkoşînê.
2. Kêşeya hundirî: ji ber cuda têgihiştinên ta’wîlê (şîrovekirina metnên dînî), ku sedemê wan dîtinên xelet, têgihiştinên qelew û hêweya xweşiyê ye.
"Zulma herî mezin — xwedawendinê ji rêya Xwedê"
Dr. Wa‘izî tê de zêde kir:
"Tu zulmê herî mezin tune ye ji ber ku mirovan ji rêya Xwedê ve diguhêzin. Ev îşaret li heqîqeta ku di hedisekî Nebî (s.x.a) de tê: Ew bi min re ji bo ‘tenzîlê’ şer kirin, lê bi Elî (s.x) re ji bo ‘ta’wîlê’ şer dikin."
Ji ber vê yekê, dîroka edyan bi şer û têkoşînê tije ye, ku sedemê wan jî tafsîr û ta’wîlên cuda û lêwazî di nav dînê de bûye.
Diya Xwedê li ser hevbeşiyan gotûbêj dike
Wî got:
"Xwedêya Mezin, di ber cudaîtî de, mirovan dawet dike ku bi hevbeşiyan re civakê saz bikin. Heke gotûbêjek dînî pêdivî bibe, ew gotûbêj divê ser mîna berhan, nasîhêt û ‘cidalê bi awayê baş’ be.
Xwedê ne destûrê dide ‘cidalê baṭil’, lê dibêje cidal divê bi şêwaza ‘ehsen’ be."
Îslam: Dînê aqil û raxmetê
Di dawiya gotarê de, Dr. Wa‘izî jê xwest:
"Peygambere Îslam (s.x.a) ser aqil, mehebet û raxmetê xeta xeta daye.
Sedan ayet di Qur’anê de li ser fikr û tefekkura heye.
Tefekkura Pêxemberê Mezin (s.x.a) bi raxmet û dilsozî bi taybetî hate nas kirin.
Wî ji hedisêkê şerîf jî şop girt ku di dema xwe de, Peygamber (s) ji Elî (a) re gotiye:
"Eger tu bibînî ku mirov bi xebatên baş dixwazin Xwedê razî bikin, tu bi aqil û tefekkura xwe, bi zanist û rêyên rast, vexwê ku di hemûyan de pêşve bibî."
