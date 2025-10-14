?Koka Olî û Exlaqî ya Danezana Mafên Mirovan a Kûrûş; Gelo Kûruş Zulqerneyn e

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Piştî ku Kîroş hat ser desthilatê, di 14ê Cotmeha 539 BZ de li perestgeha Babîlê li ser text rûnişt. Ji vê demê ve hikûmeta Axameniyan hate damezrandin. Peymana Kîroş, ku ji hêla gelek rayedarên navneteweyî ve wekî yekem belgeya dîrokî di warê mafên mirovan de tê nas kirin, belgeyek e ku girîngiyê dide rûmeta xwezayî ya mirovan, ne li ser bingeha nijad an baweriyê. Rewşa mirovan di vê belgeyê de li ser prensîbên jêrîn e ku bi zelalî diyar in.
Prensîba bingehîn a belgeyê rakirina zilmê û avakirina edaletê ye. Kîroş sond dixwe: "Ez ê nehêlim ku kesek yekî din zilm bike, û heke kesek were zilm kirin, ez ê mafê wî ji zordar bistînim û bidim wî, û ez ê zordar ceza bikim." Ev hevok garantiyek ji bo mafê çalakiya qanûnî û ewlehiya dadwerî ya welatiyan e.
Kîroş bi serbilindî radigihîne ku wî koletiyê betal kiriye û dawî li bêbextiya koleyan aniye. Ev aliyê herî girîng ê belgeya mafên mirovan di wê demê de ye: "Min koletiyê betal kiriye. Min dawî li bêbextiya wan aniye." Ew kirîn û firotina mirovan qedexe dike û dibêje: "Divê pratîka koletiyê ji cîhanê were rakirin." Di warê mafên kedê de, ew keda bi zorê û keda bêpere qedexe dike: "Ez ê destûrê nedim ku kesek din bibe keda bi zorê û bêyî ku mûçeyê wî bide wî bixebite."
Peymana Kîrus mafên bingehîn ên jêrîn garantî dike: "bêyî ku pereyê wê bide û razîbûna xwediyê milkê bistîne, dest nede ser milkên guhêzbar an neguhêzbar ên kesên din", "ku her karekî ku ew dixwaze bike" û "li her cihê ku ew dixwaze bijî", "kes ji ber sûcê yek ji xizmên xwe nayê cezakirin", mafê "vegerandina hemû gelên ku belav bûne û koçber bûne bo cihên xwe".
Bandora hînkirinên olî li ser Peymana Kîrûş
Her çend Peymana Kîrûş ji hêla dîrokî ve ji derketina hin olên Îbrahîmî pêştir e jî, prensîbên wê di hînkirinên olî û exlaqî yên berê de kok digirin û di olên paşîn de ji hêla exlaqa olî ve hatine pejirandin. Kîrus xwe deyndar û girêdayî hêzên bilind dibîne; ew pêşî behsa Marduk û dûv re jî Mazda Ahura Mazda, xwedayê Zerdeştiyê dike. Ew "Mazda" wekî çavkaniya serkeftinê di hikûmetê de dibîne û ji bo bicihanîna erkên xwe ji wî alîkariyê dixwaze. Ev nîşan dide ku wî maf û erkên xwe yên li hember neteweyan li ser bingehek îlahî û exlaqî ava kiriye, ne tenê li ser hêza leşkerî.
Siyaseta toleransa olî ya Kîrûş ne tenê siyasetek pratîkî bû ji bo rêvebirina împaratoriyek pirçandî, lê di heman demê de modelek exlaqî nîşan da ku tê de rêzgirtina ji bo baweriyan, her çend ew cûda bin jî, prensîbek pejirandî bû. Ev prensîb paşê di hînkirinên Îslamî de wekî "hevjiyana aştiyane" û "bê zordarî di ol de" di nebûna êrîşkariyê de hate dubarekirin û tekez kirin.
Berawirdkirin bi prensîbên Îslamî re
Mesaj û fermanên Îslamî yên ku ji hêla rêberên olî ve hatine derxistin gelek prensîbên bi destûra Kîrus re parve dikin. Tekezkirina li ser mafên mirovan û dûrketina ji zordariyê di jiyana Pêxemberê Pîroz (S.X.A) û Îmam Elî (S.X) de bi berfirehî û bi zelalî di Peymana Malik Eştar de tê gotin, ku bi prensîba edaletê ya Kîrus re lihevhatî ye. Rêzgirtina ji bo zimmiyan û garantîkirina azadiya olî di hikûmeta Îslamî de dirêjkirina heman prensîba toleransa olî ye ku di ayeta Sureya El-Beqere de jî krîstalîze bûye û ji hêla Kîrus ve jî hatiye bicîh kirin.
Bi kurtasî, dikare were gotin ku Peymana Kûrûş wijdanek hiqûqî ya kevnar temsîl dike ku ji exlaqê olî yê serdema wî derketiye holê, di nav de rêzgirtina ji Xwedê re û redkirina zilmê, û prensîbên wê bi eslê exlaqî û mirovî yê hemî olan re lihevhatî ne.
Ma Kûroş û Zûlqerneynê Qur'anê ne?
Nîqaşa li ser hevahengiya Kûrûş bi Zûlqerneynê re, karakterek ku di Sûreya Kehf a Quranê de tê behs kirin, hîpotezek şîrovekar û dîrokî ya girîng e ku demek dirêj e hatiye raber kirin û di demên nûjen de bi hewildanên lêkolînerên wekî Ebûl-Kelam Azad û pejirandina şîrovekarên mezin ên wekî Allamah Seyyid Muhammed Husain Tabataba'i di Tefsîr el-Mizan de xurt bûye.
Zûlqerneyn di Quranê de wekî hukumdarek dadperwer, dilsoz û xêrxwaz tê wesifandin ku li ser gel zilmê nake. Ev taybetmendî bi karakterê Kûrûş di çavkaniyên dîrokî û Peymana de (edalet, redkirina zilmê, vegerandina mafan) re lihevhatî ne. Zul-Qerneyn li Rojhilat û Rojava wekî "xwediyê du qiloçan" an "xwediyê du sedsalan" tê nasîn. Kûrûş li Rojava (Asyaya Biçûk) û Rojhilat fetihên pir berfireh hebûn. Her wiha, hin kes vê taybetmendiyê wekî şîrovekirina xewna pêxember Daniyal di Incîlê de dihesibînin, ku tê de beranek du qiloç, ku sembola hikûmeta Medo-Persî ye, xuya dibe, împaratoriyan têk dibe, û ev beran wekî Kûrûş tê şîrovekirin.
Hin kesan gotine ku Zul-Qerneyn di Quranê de wekî kesekî yekxwedayî tê nasandin, lê Kîros di Peymana Babîlî de ferman dide vegerandina pût û xwedayên Babîlî yên wekî Marduk, ku bi yekxwedayîya paqij re nakok e. Lê alîgir bersiv didin ku toleransa pratîkî ji bo desthilatdariyê ne nakok e bi baweriya kesane ya bi yekxwedayî an Mazdaîzmê re.
Hîpoteza ku Kûrûş heman Zul-Qerneyn e, di nav ramanwerên Îslamî yên hemdem de teoriyek bihêz e, ku li ser bingeha delîlên dîrokî û şîrovekirinê ye. Lêbelê, ji ber nebûna zelalkirineke teqez di çavkaniyên olî de, ev hevahengî hîn jî hîpotezeke parastî ye û ne rastiyeke dîrokî ya mutleq e.
