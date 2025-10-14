Berdewamkirina hebûna leşkerî ya Tirkiyeyê li bakurê Îraqê binpêkirineke eşkere ya serweriya neteweyî ye.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Piştî berdestbûna hêzên leşkerî yên Tirkiyeyê li erdê Iraqê, vala kevneşopên siyasî û ewlekarî di nav welatê de çêbûne ku daxwaza li ser rêveberiya fermî, qewim û neteweyî dikin da ku vê astengiyê yên ku temaşe kirin “xalîkirina zelal a bakurê Iraqê” tê gotin, rawestin.
Lêwra, çalakiyên leşkerî yên Tirkiyeyê di derûn a erdê Iraqê de mezin dibin û bêdengiya hukûmeta Bağdadê li vê derbarê pirsa girîng yên derbarê sinorên serweriyê û rolê diplomasî li dijî şikandina mafên neteweyî derdikeve.
Geliştina siyasî yên dawî di Iraqê de, taybetî piştî ragihandina jêbirina Hizba Karwanên Kurdistanê (PKK), ku Tirkiyeyê wê bû sedema berdestbûna hêzên xwe leşkerî li Iraqê, kritikên zêdetir zêde kir. Heke ku vê guhertoyê heye jî, hêzên Tirkiyeyê hîn jî berdestbûna baze û operasyonên erdî di Iraqê de, bê destûra hukûmeta Baxdadê berdest dikin.
Said Kakayi, siyasetmedarek kurd, di gotûbêja xwe ya bi ajansa “Al-Ma’luma” re îzah kir:
“Berdestbûna hêzên leşkerî yên Tirkiyeyê li bakurê Iraqê têkçûna zelal a serweriya neteweyî ye û hukûmet divê bi amûrên diplomasî û navneteweyî bi lez ji berderxistina wan hêzan çalakî bike.”
Wê zêde kir: “Ankara divê bizane ku demek ku rêxistinên erdî dikaribû ser bîne qedexeyê qedîya xwe gihîşt.”
Kakayi jî karekariya wezareta derve ya Iraqê li dorê mijara Tirkiyeyê kêm zanî û got:
“Hukûmeta Iraqê amûrên siyasî û aborîyên karîger heye ku dikarin Tirkiyeyê vegerînin û ji siyaseta têkoşînê ya xwe dûr bikin.”
Ew daxwaz kir ku parlament yekîtiya rûmetdar ji bo şikandina berdewam yên Tirkiyeyê hilbijêre.
Riyad El-Hadîdî, şêwirmendê ewlekariyê û generala teqatîlî, jî daxwaz kir ku wezareta derve bi rêveberiyên navneteweyî wek Yekîtiya Neteweyên Yekbûyî û Encûmena Ewlekariyê bi lez çalakî bike.
Wê got: “Berdestbûna hêzên Tirkiyeyê piştî qedandina çalakiyên PKK qebûlkirina qanûnî an ewlekariyê tune ye.”
El-Hadîdî zêde kir: “Wezareta derve ya Iraqê alîkarîyeke girîng heye li berdewamî şikandinan û hêj kêmîtiya karekariya diplomasîyê wateya berdestbûna şerê derbasdar dike.”
Wê bîranîn kir ku Iraq peymana ewlekariyê bi welatên cuda heye ku dikarin ser sınorên xwe bê destûra derveyî parastinê bikin.
Ev peyam di dema ku nexweşiya giştî û parlamenter ji bêdengiya hukûmeta li dijî berdestbûna hêzên leşkerî yên Tirkiyeyê zêde dibe, hate belav kirin. Şêwirmend dixwazin ku bêpeywendî li vê mijarî dikare sedema têkçûna nû yên ewlekarî û serweriyê Iraqê be. Rêya giştî jî li benda rêveberiya fermî, qewim û neteweyî ya hukûmeta ye da ku rûmetê serweriya neteweyî vegere û têkoşîna têkelî yên Tirkiyeyê rawestîne.
