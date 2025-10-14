Hînkirina hizirîna erênî bo zarokan bi 9 şêwazên pratîkî

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Hînkirina çawaniya veguherîna hizirîna nerênî bo hizirîna erênî alaveke giring e ku hûn dikarin bidine zarokên xwe da ku di heyama jiyanê da wê bi kar bînin.
Di vê nivîsarê da, 9 şêwazên pratîkî ji bo hînkirina hizirîna erênî bo zarokan û rahênanên wê ji we ra tên pêşkêşkirin.
Pêngava yekem a hînkirina hizirîna erênî bo zarokan
1 - Ji bo zarokê xwe bibine mînakeke hizirîna erênî
Hebûna zihniyeta erênî di axaftin û tevgeriyanê da şêwaza herî baş a hînkirina hizirîna erênî bo zarokan e. Zarok zar bi dêûbavên xwe dikin.
2 - Hînkirina hizirîna erênî ji malê dest pê bikin
Atmosfera malê germûgurr û semîmî bikin. Zarokê ndine ber lomeyan. Zarok azad û serbest bihêlin bila carinan şaşitî bike û ji hemîyan giringtir, fêrî wî bikin ku armanc, jiyana bi kêf û şahî ye.
3 - Bihêlin bila zarok çalakiyên xwe yên dilxwazî pêk bînin
Zarokên xwe bo çalakiyên fêrkarane û bi heyecan han bidin. Van çalakiyan roleke giring di geşekirina xwebawerîya wan û hesta binirxbûnê hene.
4 - Kenîn û şahî baştirîn şêwaza diyarkirina hizirîna erênî ye
Devbikenbûn û bişirîna li zarok heta di şert û mercên dijwar ên jiyanê da, şêwaza herî baş a fêrkirina hizirîna erênî bo zarokan e.
5 - Bawriya xwe bi hevûdu bînin
Hûn û zarokê xwe divê bikarin tiştê ku di mejî û dilê we da derbas dibe, bînin ziman. Ev hevpeyîvîn nîşan dide ku baweriya we bi hevûdu ra heye.
6 - Xwebaweriya zarokê xwe zêdetir bikin
Dêûbav divê piştrast bibin ku zarokê wan hesteke baş li ser xwe heye û hertim dikare ji bo rûbirûbûna digel pirsgirêkan, alîkariya dêûbavê xwe li ber çav bigire.
7 - Ji zarokê xwe bixwazin ku bi çend peyvên erênî hevokekê çê bike.
8 - Bi zarokê xwe ra lîstika 'Pirs û bersiv' bilîzin
Lîstikeke din ji bo hînkirina hizirîna erênî bo zarokan, hilêxistina hejmareke pirsan li ser hizirîna erênî û taybetmendiyên kesên erênîhizir e.
9 - Digel zarokê xwe lîstika "Rewşê biguherîn" bilîzin
Di vê lîstikê da hewl bidin zarok han bidin ku pirsgirêk û kêşeyên xwe di 6 waran da binivîse; wek mînak: Dibistan, heval, malbat, rewşa nav malê, wêneya ku zarok ji xwe heye û Çalakî û bername; piştra bi alîkariya wî her pirsgirêkekê veguherînin bo pirsyarekê.
Serepeyv
Hizirîna erênî û berdewamkirian vê rewşê rehet nîne, nemaze ji bo zarokan. Lê hizirîna erênî alîkariya wan dike ku baştir digel pirsgirêkan rûbirû bibin û geşekirineke wan a baştir hebe.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Hînkirina çawaniya veguherîna hizirîna nerênî bo hizirîna erênî alaveke giring e ku hûn dikarin bidine zarokên xwe da ku di heyama jiyanê da wê bi kar bînin.
Your Comment