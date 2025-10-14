Cûlanî sibê diçe Moskowê da ku bi rayedarên Rûsî re bicive

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Çavkaniyên nûçeyan ragihandin ku Ehmed el-Şaraa, bi nasnavê "Ebû Mihemed el-Cûlanî", serokê hikûmeta demkî ya Sûriyê, dê sibê (Çarşem) biçe Moskowê da ku bi rayedarên Rûsî re bicive.
Li gorî Kanala El-Arabiya, ku ji çavkaniyên agahdar pêk tê, ev sefer pêk tê, di demekê de ku tevî paşxistina civîna yekem a di navbera serokên Rûsya û welatên Ereb de, plana sefera Cûanî bo Moskowê hîn jî di meriyetê de ye.
Civîna yekem a di navbera serokên Rûsya û welatên Ereb de biryar bû ku roja Çarşemê, 14ê Cotmehê, saet 14:04an de li Moskowê were lidarxistin, lê ji ber pêşketinên dawî û peymana agirbestê li Xezzeyê, lidarxistina wê ji bo dîrokeke din hate paşxistin.
Heta dema nivîsandina vê nivîsê, medyaya fermî ya Sûriyê tu daxuyaniyên fermî derbarê sefera Cûlanî bo Moskowê de nedaye.
Çavkaniyên nûçeyan ragihandin ku Ebû Mihemed el-Cûlanî, serokê hikûmeta demkî ya Sûriyê, roja Çarşemê ji bo hevdîtina bi rayedarên Rûsî re çû Moskowê.
