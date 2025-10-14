Tirkiye li dijî Îsraîle planekî 6 xala kiryarî nehat îmza kirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-Komek welatan di 15-16ê Tîrmehê de li Bogota, Kolombiyayê kom bûn da ku li dijî dagirkirin û qirkirina Îsraîlê ya li Xezzeyê protesto bikin. Tirkiye wekî Cîgirê Wezîrê Derve di civînê de beşdar bû.
Sî welatan, tevî Tirkiyeyê, daxuyaniyek qebûl kirin ku Îsraîlê şermezar dike. Lêbelê, Tirkiye, ku benderên wê bûne xala transîtê ji bo keştîyên Îsraîlê, plana çalakiyê ya şeş xalî ya li dijî Îsraîlê ku ji hêla 12 welatan ve hatiye îmzekirin îmze nekiriye. Plana çalakiyê tedbîrên wekî pêşîgirtina li dabînkirin an veguhestina çek, cebilxane û sotemeniya leşkerî bo Îsraîlê vedihewîne.
Bolîvya, Kolombiya, Kuba, Endonezya, Iraq, Lîbya, Malezya, Namîbya, Nîkaragua, Oman, Saint Vincent û Grenadîn û Afrîkaya Başûr plana çalakiyê îm
Plana çalakiyê ya ku Tirkiyeyê îmze nekiriye
Li gorî Middle East Eye, plana çalakiyê ya pejirandî ev tişt vedihewîne:
Ji bo pêşîgirtina li dabînkirin an veguhestina çek, cebilxane, sotemeniya leşkerî, alavên leşkerî yên têkildar û tiştên du-alî bo Îsraîlê.
Ji bo pêşîgirtina li derbasbûn, lengerkirin û parastina keştiyan li her bendergehê di hemû rewşên ku xetereyek eşkere heye ku ew ê ji bo veguhestina çek, cebilxane, sotemeniya leşkerî, alavên leşkerî yên têkildar û tiştên du-alî yên bikarhatî bo Îsraîlê werin bikar anîn.
Ji bo pêşîgirtina li veguhestina çek, cebilxane, sotemeniya leşkerî, alavên leşkerî yên têkildar û tiştên du-alî yên bikarhatî bo Îsraîlê ji aliyê keştiyên ku ala welatê îmzekar hildigirin, û ji bo misogerkirina berpirsiyariya tevahî ji bo nelihevhatinê, tevî daxistina alan.
Ji bo destpêkirina nirxandinek bilez a hemû peymanên giştî da ku pêşî li sazî û rêxistinên giştî bigirin ku piştgiriyê bidin dagirkirina neqanûnî ya Îsraîlê û hebûna wê ya neqanûnî li Xakên Filistînê xurt bikin.
Bi lêpirsîn û dozgeriya xurt, bêalî û serbixwe li ser asta neteweyî û navneteweyî erkên xwe bi cih bînin, berpirsiyariya ji bo sûcên herî giran ên di bin qanûna navneteweyî de misoger bikin, da ku edalet ji bo hemû qurbaniyan misoger bikin û di pêşerojê de pêşî li sûcên weha bigirin.
Piştgiriya dadweriya gerdûnî, heya ku di çarçoveyên qanûnî yên neteweyî û saziyên dadwerî de derbasdar be, da ku edalet ji bo qurbaniyên sûcên navneteweyî yên ku li axa Filistînê ya dagirkirî hatine kirin misoger bikin.
Albanese: 12 welatan gaveke girîng avêtine, yên din jî li dû wan in
Di axaftina xwe ya dawîn a konferansê de, Raportora Taybet a Neteweyên Yekbûyî (NY) ya li ser Filistînê, Francesca Albanese, got, "Ev ne tenê tedbîr in; ew ji bo gelekî di bin êrîşên bênavber de û ji bo cîhanek ku demek dirêj e felc bûye, xeta jiyanê ne. Van 12 welatan gaveke girîng avêtine. Niha dem hatiye ku hemî dewlet, ji Ewropayê bigire heya cîhana Ereb û ji wê derê wêdetir, tevlî wan bibin."
