"Mossad karzarekê wergirtina leşkeran li Dewletê Yemenê dest pê kir."

Li gorî raporek di rojnameya Lubnanî El-Exbar de, Servîsa Îstîxbarata Derve ya Îsraîlê (Mossad) di du rojên dawî de bi rêya medyaya civakî li Yemenê kampanyayek mezin a wergirtina leşkeran daye destpêkirin. Mossadê dijberên Ensar Ul-lah vexwendine ku tevlî "Yekîneya 504" a girêdayî wê bibin. Çavdêrên li Senayê hişyarî dane ku ev tevgera berfireh nîşan dide ku Îsraîl amade ye ku di pêşeroja nêzîk de çalakiyên xwe yên îstîxbaratê li Yemenê zêde bike û ji bo piştgiriya Yemenê ji bo Xezzeyê êrîşên tolhildanê pêk bîne.
Berevajî vê, Senaa, ku berê peymana agirbestê li Xezzeyê û pêkanîna qonaxa wê ya yekem pêşwazî kiribû, tekez kir ku ew li ser tetikê dimîne û pêşketinan ji nêz ve dişopîne. Di vî warî de, Mehdî el-Meşat, serokê Konseya Bilind a Siyasî ya Yemenê, di gotarekê de bi boneya salvegera 62-an a Şoreşa 14-ê Cotmehê, hişyariya welêt û amadebûna tevahî ji bo her rewşek awarte tekez kir.
Wî got: "Xebata pêşxistina şiyanên leşkerî di hemî waran de ji bo xurtkirina astengkirinê li dijî êrîşên dijwar ên dijminane yên li dijî Yemenê û ewlehiya wê berdewam dike." Wî bang li Erebistana Siûdî kir ku ji qonaxa kêmkirina aloziyê derbas bibe û ber bi bidawîkirina tevahî ya êrîş û dorpêçkirina Yemenê û pêkanîna sozên aştiyê yên zelal ve biçe da ku rê li ber kesên ku şerên di navbera welatên herêmî de ji bo xizmeta Îsraîlê bikar tînin bigire.
Ji aliyekî din ve, çavkaniyek leşkerî ya agahdar li Senaayê ji rojnameya El-Axbar re got: Yemen dê li hember her binpêkirina peymana agirbestê li Xezzeyê bêdeng nemîne û dê bersivê bide her êrîşeke nû ya Îsraîlê.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Tevî rawestandina operasyonên piştgiriyê yên Yemenê ji bo Şerîda Xezzeyê piştî ku peymana agirbestê di destpêka hefteyê de ket meriyetê, gefên Îsraîlê yên li dijî Senayê berdewam dikin. Çend roj piştî ku Kanala Îbranî 12 ragihand ku hikûmeta Benjamin Netanyahu plan dike ku operasyonên li dijî Yemenê heta piştî bidawîbûna şerê Xezzeyê jî bidomîne, torê, bi îşaret bi rayedarekî payebilind ê ewlehiyê, ragihand ku di demên dawî de di nav dezgeha ewlehiyê ya Îsraîlê de nîqaşên dijwar çêbûne û wan di dawiyê de biryar dane ku doza Yemenê ji Xezzeyê veqetînin da ku operasyonên leşkerî yên li dijî Yemenê piştî agirbesta li Xezzeyê jî berdewam bikin.
