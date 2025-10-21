Di Siya Bêdengiya Şamê de; Êrîşên Mezhebî li ser Elewiyan li Sûriyê Zêde Dibin + Vîdyoya Gefa Êrîşkirina li ser Taxa Cebel el-Ward

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (s.x)- ABNA -çend raporên cuda nîşan didin ku di mehên dawî de, kêmneteweya Elewî li deverên peravê yên Sûriyeyê û li derdora Şamê rastî êrîşên mezhebî hatine. Bo nimûne, di raporek dozê de ku ji hêla medyaya NPR ve hatiye weşandin, tenê di Adara 2025an de zêdetirî hezar Elewî hatine kuştin.
Di raporek din de, serokê hikûmeta demkî ya Sûriyeyê, Ehmed el-Şaraa, hişyarî da ku ev tundûtûjî "gefek li ser yekîtiya neteweyî" ye û ji bo lêkolînê komîsyonek ava kiriye.
Dîrokek êrîşan li ser deverên Elewî yên wekî gundên peravê, an taxên Elewî yên li Hums, Lazkiye, û hwd. heye.
Vîdyoyek li ser medyaya civakî hatiye weşandin ku tê de zilamek çekdar dibêje ku ew amade ye ku taxa Cebel el-Ward a Şamê vala bike û Elewiyên ku li wir dijîn hedef bigire. Her çend em nekarîn bi rastî çavkaniya serbixwe û piştrastkirî ya vê vîdyoyê bişopînin jî, weşandina vîdyoyên weha bi xwe nîşanek atmosfera tehdîdkar û psîkolojîk e ku kêmneteweya Elewî pê re rû bi rû ye. (Vîdyo li jêr)
Rewşa Taxa Cebel el-Ward û Elewiyên Şamê
Taxa Cebel el-Ward li derdora Şamê cihek e ku piraniya niştecihên wê Elewî ne. Her çend raporek serbixwe ya êrîşek taybetî li ser vê taxê tune be jî, gefên di vîdyoyê û qada medyayê de nîşan didin ku tenduristî û ewlehiya vê kêmneteweyê di bin gefê de ye.
Elewiyên Şamê her gav di aramiya civakî, berxwedan û civaka pir-mezhebî ya Sûriyeyê de rolek girîng lîstine, û niha ew dibînin ku ewlehiya wan ji hêla komên çekdar ve tê paşguh kirin.
Çima hikûmeta Golanî rê li ber vê yekê nagire?
Hikûmeta Golanî, ku li Şamê û deverên navendî, bakur û rojavayê Sûriyeyê serdest e, niha bi giranî tê pirsîn. Divê were pirsîn çima ew rê li ber hêzên terorîst nagirin ku bikevin taxên hesas ên Elewiyan? Çima ew red dikin ku kêmneteweya Elewiyan biparêzin?
Bêdengiya an bêxemiya li hember gefên mezhebî di pratîkê de bûye sedema zêdebûna bêewlehiyê ji bo Elewiyan. Divê hikûmeta Sûriyeyê jî bersiva vê pirsê bide ka çima taxên ku piraniya nifûsa wan Elewî ye li Şam û derdora wê hîn jî di bin gefê de ne û ewlehiya wan nayê garantîkirin.
Bangek ji bo piştgirî û kiryarên lezgîn
Digel ku tekez li ser aliyê mirovî û mezhebî yê vê krîzê tê kirin, tê payîn ku saziyên navneteweyî, rêxistinên mafên mirovan û welatên bi bandor ên li Sûriyeyê ji bo parastina kêmneteweyên Sûriyeyê, tevî Elewîyan, tedbîran bigirin û tedbîran bigirin.
Ji hikûmeta Bilindahiyên Golanê, ku niha beşek mezin ji Sûriyeyê kontrol dike, tê payîn ku li şûna ku ji cudahîyên mezhebî sûd werbigire, ji bo afirandina ewlehîyeke hevpar û pêşîgirtina li terorîstan ji ketina nav deverên hesas ên Elewî bixebite. Hikûmeta Sûriyeyê berpirsiyar e ku ewlehîya hemû welatiyan, bêyî ku ol an etnîsîte çi be, misoger bike.
Ji ber ku Sûriye piştî salên şer û krîzê ji nû ve avakirinê digere, divê rewşa kêmneteweyan neyê jibîrkirin. Elewî, wekî yek ji stûnên civaka Sûriyeyê, hewceyê piştgirî, ewlehî û mafê hebûna wekhev in. Gefên mezhebî yên li dijî wan ne tenê binpêkirina mafên mirovan e, lê di heman demê de gefek cidî ye ji bo aramiya neteweyî ya Sûriyeyê. Bêdengiya li hember van êrîşan, an jî destûrdayîna ku ew bikevin vê atmosfera mezhebî, nikare bibe bersivek ji bo pirsên ku li edaletê digerin.
