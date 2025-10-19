Beyanîya Sipahê Pasdaran:Komelek serokên eşîrên Ahlê Sunnet hatin şehîdkirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Têkiliyên giştî ya Komîteya Quds a Hêzên Erdî yên Sipaha Pasdarên bi şandina beyanekê, kiryarên koma leşkerên kirêdar ên li dijî serokên tûmayên Ahlê Sennet ên Sistan û Belucistan şermezar kirin û îlan kirin ku êdî dikarin zû cezayê wê kiriya şerî bêyên.
Di beyanê de jî hatî îzah kirin ku «Yekîtiya Şîî û Sünnî ya herêmê hêj jî bi hêzdarî ve berdest e.»
Nivîsara beyanê ya Sipaha Pasdarên Şoreşa ya Îslamî:
Yekîtî, birayîti û jiyaneke aşîtî ya gelê serbilind û bawerî ya herêma başûr rojhilatê welêt, herdem bûye mijara gotina her kes û her cihê, û dijminên vê welêt bi kiryarên tifaqî yên xweş-neçar û bê-insaf dixwazin vê yekîtîya neteweyî bişikanin.
Komên leşkerên kirêdar û girêdayî rejîma sûdî ya Îsrayîl bi kirina hatinên xwînî yên dawî û kuştina komelek serokên tûmayên Ahlê Sennet, wekî şehîdên hêja Mela Kemal, Riza Azarkîş, Parviz Kadxwedayî, Şems Askani û... careke din têkoşîna nebaş û dijî Îslamiyeta xwe nîşan da.
Bi qedexeya qewimî ya vê kiryarên terorîstî îlan dike: Ev kiryarên qedexeyê qet nabe sedema lêkolînê li erdemê gelê Îran û yekîtîya bejewher a Şîî û Sünnî li Sistan û Belucistan, û gelê bawerî û serkeftî ya herêmê bi hişmendî û hevdu di dijî tîrêjên dijminên Îslam û Îranê bimîne.
Kiryarkar û fermanbedarên vê kincên şerî zû û şîdî cezayê xwe didin, û hêzên hêz û asayişa Komara Îslamî ya Îran bi cewaba qetî û birêzê vê kiryarên dêrsê vê qirkirinê bidin.
Bersivên nûçeyan:
Saetekê berê hat ragihandin ku «Mela Kemal Selahîzêhî», ji mêvanên nasnameya balkî ya Belucî li bajarê Serbaz, herêma Belucistan a bakurî Sistan û Belucistan, di sibehê roja îro de li ser xwe hat birîndar kirin.
Ev bûyer di sibehê roja îro de di pêşiya xwestinê ya kesên silahdar û nasnasan a li ser sêwêran Mela Kemal di şarê Îranşehr de bû û Mela Kemal di cihê xwe mirî û lawê wê jî birîndar bû û çû nexweşxane.
Mela Kemal yek ji navdarên bawerî û piştgirê yên gelê herêmê bû û her dem di dijî qewmên dijmin û kirêdarên girêdayî Siyonîzm û şerê cîhanê bû.
Di sala dawî de wî rolê girîng li danîna aşîtî û çözûneke şerî di navbera tûmayên Belucî de lîst.
Hewldanên wî ji bo afirandina yekîtî û aramî li herêmê wisa bû ku armanca hecmeta giran a medya û koma terorîstên girêdayî bêwelatî bû.
.........................
Dawiya peyamê
Nîşanên girêdayî:
Sipaha Pasdaran | Ahlê Sennet | Şehîdî | Teror | Ceyşê El-Adl
"Miletê wêrek ê Sîstan û Belûçistanê, bi hişyarî û hevgirtinê, dê nehêle ku kiryarên kor ên dijminan aştî û hevgirtina civakê têk bibin."
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Your Comment