Sefaretxaneya Filistînê li Qahîreyê: Roja Duşemê wê deriye Refahê vebe

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-NAVENDA NÛÇEYANA
Sefaretxaneya Filistînê li Qahîreyê ragihand ku deriyê sînor ê Refahê dê ji roja Duşemê pê ve vebe û diyar kir ku ev gav dê rê bide Filistîniyên ku li Misrê dijîn vegerin Xezayê.
Sefaretxaneya Filistînê li Qahîreyê îro ragihand ku deriyê sînor ê Refahê di navbera Xezayê û Misrê de dê wê ji roja Duşemê pê ve vebe.
Sefaretxaneyê bi daxuyaniyekê diyar kir ku ev gav “Dê rê bide welatiyên Filistînî yên ku li Komara Erebî ya Misrê dijîn vegerin Xezayê.”
Ev gav wekî beşek ji peymana agirbestê ya li Şarm El Şêx bi beşdariya navbeynkaran û di bin çavdêriya Dewletên Yekbûyî de, pêk hat.
Sefaretxaneya Filistînê li Qahîreyê bang li welatiyên xwe yên ku dixwazin vegerin kir ku daxwaznameyên xwe bi rêya elektronîkî tomar bikin.
