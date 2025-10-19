Daxwaza Abdullah Ocalan ji Tirkiyeyê ji bo azadkirina bi hezaran girtiyên girêdayî PKK'ê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Abdullah Öcalan, serokê girtî ya Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK), li girtîgeha Îmraliyê ya Tirkiyeyê, di peyameke nû de ji hêla ofîsa parêzerên xwe ve, bang li hikûmeta Tirkiyeyê kir ku rê li berdana girtiyên siyasî bidin û pêvajoya aştiyê bi awayekî fermî dest pê bike.
Peyam, ku ji hêla Ofîsa Hiqûqê ya Asrinê hatî weşandin, diyar dike ku pêdivî ye ku "barê girtiyan ji civakê were rakirin" û siyaseta adaletê bi awayekî rêkeftî were bicîh kirin. Öcalan, bi îşaretê bi "mafê hêviyê" ya ku ji hêla Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (ECHR) ve hatî qebûlkirin, got:
“Ev mijar bi hezaran kesan tê girêdan. Divê hikûmet barê vê girtiyê ji bo civaka demokratîk rake. Siyaset û edalet divê bi hev re derbas bibin.”
Mafê Hêviyê û Daxwaza Öcalan
Prensîba mafê hêviyê, ku di sala 2014'an de ji hêla ECHR ve hatî vebêjin, destûrê dide ku kesên ku bi cezaya jiyana dirêj hatine mehkûm kirin, piştî 25 salan, dikarin daxwaza berdanê an guhertina şertan bikin. Abdullah Öcalan 26 sal e ku di girtîgehê de ye, û parêzerên wî daxwaz kirin ku ev maf jî li wî were sepandin.
Lê belê, bicîhanîna vê mafê di Tirkiyeyê de pêwîstiya guhertina qanûnê heye û têkiliyeke fermî ya siyasî hewce dike.
Peywendiyên Parlamentoyê û Rewşa Komîteya Aştiyê
Di bersiva vê peyamê de, Partiya Demokrasî û Wekheviya Gelan (DEM) roja Şemiyê mîtîngeke piştgiriyê ji bo azadkirina Abdullah Öcalan li Dîyarbekirê rêve kir. Di daxuyaniyeke fermî de, partiya DEM ragihand:
“Divê şert û mercên jiyanê yên azad ji bo Serok Öcalan were amade kirin, çimkî wî lîstikvanek sereke ye di pêvajoya aştiyê û demokrasiya Kurd û Tirkan de.”
Li hember vê rewşê, komîteya “Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê” ya li nav Parlementoya Tirkiyeyê, pêşniyarî kir ku hevdîtinên fermî bi Öcalan were dest pê kirin. Armanca vê komîteyê pêşkêşkirina çarçoveyek qanûnî ye ji bo şûnda kirina PKKê û destnîşan kirina rêyeke aştiyê.
Daxuyaniyên Numan Kurtulmuş
Serokê Parlementoya Tirkiyeyê û serokê vê komîteyê, Dr. Numan Kurtulmuş, di gotûbêjekê de ragihand ku mijara hevdîtinê bi Öcalan re “di rojevê de ye,” lê herwiha belav kir ku biryara dawî li ser vê mijarê yê komîteya parlementoyê ye.
Kurtulmuş di vê çarçoveyê de jî li ser zimanê Kurdî daxuyaniyeke fermî da:
“Bikaranîna zimanê dayikê mafekî bingehîn e, û hemû mirovan divê mafên xwe bi azadiyê bikar bînin.”
Wî tekit kir ku armanca komîteyê ne guhertina qanûn an destûr e, lê belê rêvebirina pêşniyarên siyasî ye ku dikare rêya aştiyê vekin.
