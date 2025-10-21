Şîrovekarê Êraqî: Dewleta Amerîkî ji qediya têkiliyên stratejîk a Tehran-Baxdad agahdar e

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ji aliyê El-Melûmeha hat ragihandin, Saîd El-Bedrî, şîrovekarê siyasî ya Êraqî, îzah kir ku welatê wî têkiliyên hêja û stratejîk bi Îranê heye û alîyê Amerîkî jî ji asta û qada van têkiliyên agahdar e.
Wî zêde kir: Êraq ne di encama xwe de nikare ji têkiliyên dîrokî û hêja yên xwe bi Îranê berdest bibe, ji ber ku Îran şerîkek stratejîk ji bo Êraqê ye.
El-Bedrî bêyan kir: Ji ber ku alîyê Amerîkî ji mezinahiya van têkiliyên agahdar e, niha Êraq û bi taybetî têkiliyên Tehran û Bağdad li ser pêşînîyên wan nayên danîn.
Wî got: Êraq ramanên bingehîn heye û bi awayekî vekirî an jî veşartî neçîne ber rêza normalkirina têkiliyên xwe bi rejîma Sihyonîst. Hêza qanûna bingehîn a welatê wî jî xebatên li dijî hewcedariya karanîna Êraqê ji bo têkoşîna dijwarên xwe yên derveyî qedexe kiriye.
Şîrovekarê siyasî ya Êraqî têkiliyên welatê xwe bi Îranê wek têkiliyên dîrokî û stratejîk şirove kir.
