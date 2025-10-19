?Rêkûpetina Kurd û hukûmeta Sûriyê çawa ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Navenda Parastina Demokrasiyan (CDF) ragihand ku Kurd li ser mekanîzmaya yekkirina hêzên xwe bi Artêşa Neteweyî ya Sûriyeyê re li hev kirine.
Peyman piştî pevçûnên li Helebê di destpêka Cotmehê de pêk hat. Piştî aloziyan, Mazlum Kobanî ji bo danûstandinan çû Şamê; Di vê navberê de, serokê Sûriyeyê bi Tom Barak re civiya. Di encama danûstandinan de di Cotmehê de di navbera Hizbullah û artêşa Sûriyeyê de agirbestek çêbû.
Pisporên Navenda Parastina Demokrasiyan wiha şîrove dikin:
David Adsnik, Cîgirê Lêpirsînerê FDD:
Şeytan di hûrguliyan de veşartî ye. Mazlum Kobanî dibêje ku hêz dê wekî pêkhateyek leşkerî ya mezin di nav artêşê de werin entegrekirin; Lê gelo Şam vê pênaseyê qebûl dike? Ma şîrovekirina Kurdan û hikûmeta Sûriyeyê yek ji van avahiyên mezin e?
Ehmed Şara wi, Lêkolînerê FDD:
Tirkiyeyê heta dawiya vê salê dem dabû Hesedê ku bi artêşê re bibe yek an jî li benda operasyonek leşkerî bimîne. Ger propagandaya Kobanê rast be, ji bo êrîşa Tirkiyeyê tu hincet tune. Di heman demê de, bêdengkirina Şamê gelek tiştan dide ber çavan. Gotinên Kobanî bi tundî berevajî helwesta Şamê ya heft mehî ne ku dibêje hêzên Kurdî divê wekî takekesan û ne wekî yekîneyên rêxistinkirî di nav artêşê de werin entegrekirin. Ger ew guhertina helwestê çêbibe, dê ji Şamê derbeyek mezin were - xalek ku dibe ku hevkarên wan ên Tirk jê kêfxweş nebin.
Bi tevayî, analîza FDD nîşan dide ku her çend peyman dikare bibe gavek girîng ber bi normalîzekirina têkiliyên Kurd-Şamê ve, pirsgirêkên wê yên bi entegrasyonê, asta serxwebûna hêzên Kurdî û zexta Tirkiyê re hîn jî dikarin astengiyê li pêşiya pêvajoya aştiyê çêbikin.
Piştî çend meh danûstendin, hêzên Hesêde li ser avêtinê li ser artêşa neteweyî ya Sûriyê rêkûpetina seretayî çêkirine, hewlêk ku dikare bibe xala werçerxan li pêkhatîya serbazî ya Sûriyê û kêmkirina alozîyan.
