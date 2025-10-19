Rejîma Sionîstî 47 caran agirbesta li Xezzeyê şikand

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Di daxuyaniyek ofîsyal a ofîsa medya ya hukûmeta herêmî ya Xezze de hatiye ragihandin ku artêşa rêjîma Siyonîstî ji destpêka agirtinê bi Hamas ve heta niha 47 caran vê peymana şikandîye. Di encama vê hucûmên de, 38 kesên Filistînî Şehîd û 143 kesên din jî birîndar bûn.
Di daxuyaniyek fermî de hatî vebijartin ku şikandinên li ser vê peymana “tîrêj kirin rast li ser nexwesiyan, bombardîmana herêmên nîvîndar û girtina berfireh a kesên civakî” tê de, û Israil bi vê kiryarî, hem agirtinê hem jî qanûnên navneteweyî yên mirovahî nayên hûrgulî kirin.
Di vê hucûmê de, artêşa rêjîma Siyonîstî ji amûrên şerî yên li derveyî herêmên nîvîndar, tanka, sensora, kranên kontrolkirinê yên dûr û dronan (pehpedan) têkildar bû.
Hukûmeta herêmî ya Xeze jî bal dan ku Israil peymana xwe ya rawestandina hucûmên nayê hilmastin û hîn siyaseta “qetlkirin û teror kirina gelê Filistînî” di berdewam dike.
