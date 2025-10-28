"Konferansa perwerdeya nirxên Îslamî ji bo dayikan re li Komara Xweser a Kerîmê, Ûkrayna hat pek anîn"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) -ABNA- li bajarê Baxçisarayê yê Komara Xweser a Kirimê konferansek perwerdehî ya taybet ji bo jinan bi navê "Pirsa Zarokekî ji Dayikê re: Bawerî çi ye?" hate lidarxistin. Nêzîkî 150 jin û kesên ku bi mijarên perwerdehî û olî re eleqedar dibin beşdarî civînê bûn û rola baweriyê di mezinkirina zarokan û xurtkirina nirxên Îslamî de di rûbirûbûna pirsgirêkên jiyana hemdem de nirxandin.
Axêverên bernameyê çareseriyên pratîkî di mezinkirina zarokan de, girîngiya perwerdehiyê û bikaranîna jiyana Pêxember di çandina exlaq û baweriya zarokan de pêşkêş kirin.
Di navberê de, beşdaran her wiha derfet dîtin ku bi beşdarbûna maseyên nîqaşê yên dostane ezmûnan biguherînin û têkiliyek nêzîktir bi hev re ava bikin, ku civîn veguherand platformek bi bandor ji bo pêşvebirina hişmendiya perwerdehî û olî ya jinan li herêmê.
Di heman çarçoveyê de, Dibistana Zanistên Îslamî ya Azov a Kirimê jî civînek li ser mijara "Parastina Nirx û Exlaqê Îslamî di Rûbirûbûna Pirsgirêkên Cîhanî yên Hemdem de" li dar xist. Di vê bernameyê de, "Mukhamed Islamov", Cîgirê Muftiyê Misilmanên Kirimê, girîngiya pabendbûna bi nirxên Îslamî tekez kir, û derfet ji beşdaran re hat dayîn ku pirsên xwe bipirsin û di atmosferek înteraktîf û diyalog-navendî de li ser pirsgirêkên rewşenbîrî yên rojê lêkolîn bikin.
