"Konferansa perwerdeya nirxên Îslamî ji bo dayikan re li Komara Xweser a Kerîmê, Ûkrayna hat pek anîn"

28 October 2025 - 17:37
Dayik û jinên misilman li Komara Xweser a Kerimê kom bûn da ku li hemberî dijwariyên jiyana hemdem li ser xurtkirina bawerî û xwedîkirina exlaqê zarokan bêtir fêr bibin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) -ABNA- li bajarê Baxçisarayê yê Komara Xweser a Kirimê konferansek perwerdehî ya taybet ji bo jinan bi navê "Pirsa Zarokekî ji Dayikê re: Bawerî çi ye?" hate lidarxistin. Nêzîkî 150 jin û kesên ku bi mijarên perwerdehî û olî re eleqedar dibin beşdarî civînê bûn û rola baweriyê di mezinkirina zarokan û xurtkirina nirxên Îslamî de di rûbirûbûna pirsgirêkên jiyana hemdem de nirxandin.

Axêverên bernameyê çareseriyên pratîkî di mezinkirina zarokan de, girîngiya perwerdehiyê û bikaranîna jiyana Pêxember di çandina exlaq û baweriya zarokan de pêşkêş kirin.

Di navberê de, beşdaran her wiha derfet dîtin ku bi beşdarbûna maseyên nîqaşê yên dostane ezmûnan biguherînin û têkiliyek nêzîktir bi hev re ava bikin, ku civîn veguherand platformek bi bandor ji bo pêşvebirina hişmendiya perwerdehî û olî ya jinan li herêmê.

Di heman çarçoveyê de, Dibistana Zanistên Îslamî ya Azov a Kirimê jî civînek li ser mijara "Parastina Nirx û Exlaqê Îslamî di Rûbirûbûna Pirsgirêkên Cîhanî yên Hemdem de" li dar xist. Di vê bernameyê de, "Mukhamed Islamov", Cîgirê Muftiyê Misilmanên Kirimê, girîngiya pabendbûna bi nirxên Îslamî tekez kir, û derfet ji beşdaran re hat dayîn ku pirsên xwe bipirsin û di atmosferek înteraktîf û diyalog-navendî de li ser pirsgirêkên rewşenbîrî yên rojê lêkolîn bikin.

