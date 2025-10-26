Gotûbêja çalakvanekê yemenî bi Abnara; derbarê nasnameya yemenî û taybetmendiyên Seyîd al-Hûsî heta “Ala Yemanî”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA – “Yemen”, herçend di çend salên dawî de, bi taybetî piştî hêrsê vahşiyaneya rejîma sîyonîstî li Xezze, bûye nîşaneyek temam ji qeyret û qehremanî, lê hêj jî wekî welatekî nenas tê zanîn.
Gelê Yemen warisê çand û medeniyetên Seba û Ḧimyer in; ji şerê bi Romiyan heta berxwedana li dijî îstîmarê Brîtanyayê, qehremanîya xwe nîşan daye. Şoreşa 1962 li dijî şahanet û stendina bajarên bakur di şerê 1994’ê de li dijî zordarîya Saddam Ḧuseyn, delîl in ji rûmeta azadîxwaziyê yên wan.
Herçend ku têkoşînên navxweyî hene – wek cudaîyên eşîretî – lê gelê Yemen bi îradeyek komî yekbûne, û di bin bombebarana Suûdî-Amerîkî û blokadeya aborî de, bi şewit û dronên xwe-parzîkirî ji gelê bindeste Xezze parastin. Ew Deriyê Sor girtine wekî qalayek berxwedanê – her çend bi hêrs û meşeqetên xwe. Ev fedakariyê, delîlê bi destûr nebûna wan li ser rêya dad û adaletê ye.
Yemen nav û nîşaneyên mezin heye: ji Uweys al-Qaranî heta şehîd Huseyn Bedreddîn al-Hûsî, û niha Seyîd ʿAbdulmelik al-Hûsî, ku serokiya wî li hereka Ansarullah, bi rêya berxwedanê ji bo bindestan medalyayek şerefê da ji mujahîdanê yemenî.
Di gotûbêjeke taybetî de bi Seyîd Ehmed ʿAbdulmelik, çalak û eksperê yemenî, bi Agahîyê Ehlibeyt (Abna) re, em ji wî pirs kirin derbarê:
– qehremanîya gelê Yemen,
– taybetmendiyên Seyîd ʿAbdulmelik,
– rûmeta mujahîdan li dijî zulumê li Xezze,
û
– nêrîna wan derbarê beşdariya yemenî li çalakiyên ku heta zohûrê tê derbasbûn.
🔸 Nasnameya yemenî: Qehremanî, bixşî û sadiqî
Yemen di derdora dîrokê de bi navê “goristana dagirkeran” tê zanîn; tu dagirker nekarîye bi asayî bibe xwediyê wê. Xuyakirina gelê Yemen, şerger, qehreman û nepejirîkarê desthilatdariya biyanî ye. Taybetmendiyên wekî qehremanî, xêr û bixşî, prinsipên axlaqî û sadiqî, ku di medresên dînî de têne fêr kirin, ji salan sal di civaka yemenî de bûn bingeh.
Heta di adabên malbatî de, rêz zêde ye; mînakî, zarok qet bavê xwe bi “tu” naxwaze, lê dibêje “hûn” wekî nîşaneyek rêz û heqê pîr. Ev şêweya perwerdehiyê bi taybetî di herêmanê bakur de zêde tê dîtin.
Rûhiyeya neteweyî û fedakarî
Zatê gelê Yemen li ser xêr û qehremanî hate avakirin; yemenîyan bi yek gotina baş dadin, lê heke mafên wan were girtin, bi hemû hêza xwe dijînin. Rêya Qur’an û serokatiya niha sebeb bûye ku Yemen ji neteweyan din cuda bibe. Gelê Yemen meseleya Filistîn wekî meseleya îslamî tê dîtin û neçar dikin cihêk ji navbera filistînî û yemenî bikin.
🔹 Hêza berxwedanê û hevkariyê ya hêzên hevpeyman
Di şiarên ku ji destpêka şoreşê ve hatin xwestin de, dijmin bi vekirî hate nasandin: Emrîka û rejîma dagirkera îsraîlî.
Piştgiriya hevpeyman û hevahengiya navbera wan, wekî Komara Îslamî ya Îranê, tesîrekî berçav parve kir, lê her aliyek li ser hêz û xwedibûna xwe tê dayîn. Armanca sereke ev e ku dijmin bi ser neketin, û gava dijmin li armancên xwe digihiştin, ew xwe xebateke serkeftinê tê hesibandin.
🔹 Rojbûna malbatî û perwerdehî
Derbarê şexsiyeta Seyîd ʿAbdulmelik, bavê wî dikaribû bi taybetî balê zêde li ser wî bike û ji hevalên xwe zêdetir rêzê wî digirt. Bavê wî di hemû peymanên da‘wetê de wî bi xwe re dida, û heta gava wî tenê 17 salî bû, destûrî wî da ku fetwa bide.
Şexsiyeta Seyid ʿAbdulmelik ji zarotî di rêya xwendina Qur’an û serokatiyê de pêk hat. Wî her gav bi rûmeta rastî û ciddiyetê dixebitî û qet ne bû mîrovekî bêhayal an ji şêweyên xweş-bûnê.
🔹 Merce û zuhdê ilmî
Bavê wî, Seyîd Bedreddîn, yek ji merceyên mezin ên mezheba Zeydî hate nasandin; ji ber vê yekê Seyîd ʿAbdulmelik ji zarotî di malekî mezinbûyîya dînî de mezin bû. Ew di heman rê û şêweyê de bi bavê xwe re berdewam kir û şexsiyeta wî li ser vê bingeha hate avakirin.
Herwiha, malbata şehîd Seyîd Huseyn malbatekî temamen Qur’anî bû, û rê û şêweyê wî tesîrekî girîng li ser pêkhatina şexsiyeta Seyîd ʿAbdulmelik da.
🔹 Rêya serokatî û tesîra şehîd Huseyn
Berî tevgera şehîd Huseyn (Bedreddîn al-Hûsî), rewş bi gelemperî aram bû, lê gava wî dest bi çalakiyên xwe kir, nîşaneyên guherînê dest pê kirin. Piştî şehadetê Seyîd Huseyn, Seyîd ʿAbdulmelik di temenê 22–23 salî de serokatî girt.
Wî xwe bi zor ne li serokatiyê daye, lê gelê Yemen bi nasîn û ewlehiyê wî hilbijart. Di xutbeyanên wî de her gav dehên ayetên Qur’anê têne bikaranîn; “rûhiya Qur’anî” yek ji taybetmendiyên asayî yê serokatîya wî ye.
🔹 Têkilî bi gel û şikandina dûrîyê
Seyid ʿAbdulmelik bi serketî şûna dûrî di navbera xwe û gelê xwe de şikand.
Heta gava hin kes dijîn bi tirs ji xwe re, wî xwe berê dida, bi wan silav û hevaltiya dilsozî dikir, wan di qanîya xwe de digirt û ji rewş û astengiyên wan bi agahî dibû.
Ev tevazu û xelsî sebeb bû ku têkilîya wî bi gelê Yemen rêz û rastî hebû.
🔹 Serokatî û hikmeta di qerar girtinê de
Berî jî şerê Xezze, wî li ser plana û hevahengiyê dixebitî û civînên pêşketî amadekirî, herçend xwe li ber tehlûke de bû. Wî her gav hewl da ku li nav gel bimîne û ne dûr bibe.
Akla û tedbîra yemenî ew dem xuya bû gava ku wî çend karîgariyan di borî de ne bi kar anîn, da ku di demeke uygun û di girêdayîyê bi meseleya Filistîn de wan bi kar bîne.
🔹 Derbarê serokatiya Yemen û Seyîd ʿAbdulmelik al-Hûsî
Seyîd ʿAbdulmelik al-Hûsî serket ku hemû astengên mezhebî û herêmî bi şikêne; dijmin di vê qada de têk çû. Niha Ansarullah yekîneyê erebîya yekem e ku bi vekirî û bi kar bi dijmin tê şer kirin.
Herçend dijmin hewl dide bi danînê cudaî û nifaq, lê zemin ji bo vê şîna nehatiye amade kirin.
Pirsgirêkanên hundirîn hene, lê piştî dawîya têkoşîna derve, ew pirsgirêkan bi zû têne çareserkirin.
Îro heta di başûrê Yemenê de dengên bi navê Seyîd ʿAbdulmelik û Ansarullah li berdest in. Herçend gelek kes nikarin vekirî biaxivîn, lê di torên civakî de peyamên xwe radigin û riyayekî bo yekîtiya rastîn çêdibin.
🔹 Hêza leşkerî û operasyonên şerî
Di nava têkoşîna leşkerî ya navendî “Tûfanê qatʿiyetê” de, hin hêzên mezin yên leşkerî ya Yemen wekî zexîreyek bo parastina Filistîn hate parastin.
Di şeran de hewl hat da ku nawê tayyarebarê “Eisenhower” hedef were girtin; destpêkê ser neket, lê bi şopandina rast û rêberiya serokatiyê, encamên girîng hate girtin.
Çalakiyên leşkerî li ser şopandina berfireh û qerarên bi tedbîr hate xebitandin.
🔹 Tesîra şehadet û berdewamîya rê
Ji dest daniya serokê qezayekê e, lê rêya berxwedan bi şehadetê naqede; ji dilê ummetê serokên nû derdikevin.
Piştî şehadeta hin serokên di cîhanên din de, rêya qerar girtin vegeriya halê asayî û îradeyan bûne jî hêzdartir.
Şehadet sebeb bû ku hevsengî û hêvîya gelê Yemen zêde bibe, û gelek kes bi del û xwestekî zêde ji nû ve amadeyan bûn ku li qada şerê vegerin.
🔹 “Alama Yemanî” û rewşa hundirîn
Gotin derbarê “Alama Yemanî” di vê aşamê de mijdarek hestyar e. Dijmin hewl dide bi karanîna meseleya mezhebî û herêmî nifaq biafirîne; ji ber vê yekê em dixwazin ji gotinên vekirî li ser vê mijarî dûr bimînin, da fitne neyê çêkirin.
Her çend vê gavê, cîhan li Yemen wekî çavkaniyeke alamanên îmanî tê dîtin.
Hin serokan bawer in ku guherîna mezin ji Yemen dest pê dike, lê hêj wextê axaftina vekirî li ser vê mijarî nehatiye.
Cihê rûmet û hezê Seyîd ʿAbdulmelik di nav gelê Yemen de xwedî nexşeyek xwedî ye.
Herwiha, Şehîd Seyid Ḧasan Nasrullah jî ji ziyarêranê yemenî re pêşniyar kiribû ku li vê mijarên hestyarî nebin, da ku cudaî û nifaq neyê zêdekirin.
🔹 Derbarê şerên fîkrî (çelêşên bîrî)
Hînbûna hin kes tesîrekî nebaş li Yemen hişt û sebeb bû ku navbera gel cuda bibe. Ji ber vê yekê niha hewl tê dayîn ku rêzên ummetê yekbûyî bimînin û ji reaksyonên têj û ne-mantiqî dûr bîn. Hin tevgerên hisî jî dikarin civakê birînin, ne feyde bidin.
Lê em li ser bîra agah û bersivdarî dijîn, û li gor îman û wijdanê xwe tê xebitandin.
🔹 Serkeftina medyayî û hişyariya komelî
Ragihandin û daxuyanîyên leşkerê Yemen bûn nimûneyek şeref û rûmeta neteweyî.
Ev medyayên yemenî di nîşteqelbûna ummetên Erebî û herwiha Ewropî de afirand ku Yemen hêzdar e, û bi heqê di nav destkeftên kêm de jî dikare serketinên mezin afirîne.
Ziman û şêweya medyayê li Yemen wekî afirandina bûyer û guhertina hevjiyên siyasî hate pêk anîn.
🔹 Bergehek di şerê medyayî ya Iraq, Sûriyê û Yemen de
Di Iraqê de di sala 2003’an de, gava gotin ku ferxana Bagdad ketî destê Emrîkî, hêj tu leşker Emrîkî nehatî bû; lê Al-Jazîra ragihand ku hêzên Iraq ketin.
Heman çalakî di Sûriyê jî hate dubare kirin – medyayên dagirkirî wêneyek “ketina temamî” nîşandan, lê rastî wisa nebû.
Li Yemen jî şerê medyayî û şerê peyv û wateyan hêj berdewam e.
Em bi tenê dibêjin “Yafa” ne “Tel-Aviv”, û “Umm al-Rashrash” ne navê qelibandî yê wan, da ku mafê dîrokî ya gelê vê welêt zindî bimîne.
Ev şerê çandî sebeb bû ku sîyonîstî tê xwe bigirin, ji ber ku niha em di meydanê, di medyayê û di meşrûiyeta siyasî de li ser wan bi ser neketin, û sehrê propagandayê xwe li ser xwe vegeriyê.
🔹 Derbarê başûr û yekîtiya Yemenê
Ji navberê Sanʿa û nava xebatên xelkê de ragihand ku tevgera başûr, tevgera hemû gelê Yemen e, û cudaî navbera bakur û başûr nayê qebûlkirin.
Heta di guftûgoyên dawî de jî, du kursî ji bo nûnerên başûr hate diyarkirin, da dad û adalet were parastin; çimkî gelê başûr di demê rejîma berê de gelek zulum di bin xwe de hatibû kirin.
Hin komele dixwazin cuda bixin, lê hêzên dagirkerên derve hewl dikin ji her guftûgo bêne rawestandin.
Li dijî wan, tevgera Ansarullah her gav destê hevaltiyê diraj kiribû. Gelek ji başûr vegeriyan nav rêzên Ansarullah û li Sanʿa mayin.
Ger pîvaz û destgîriya derve nehebûya, Yemen ji berê zêdetir bi awayek baş yekbûya.
🔹 Em û Îran yek laş in
Pêwendiya me bi Komara Îslamî ya Îranê pêwendiyek brayî ye ku li ser bingeha Îslamê hate avakirin, ne li ser mezhebparastiyê.
Em li gor ayeta pîroz a «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» “Innamel mu’minûne ixwa” (bi rastî muminan birayên in) dijîn.
Seyîd Mihemed ʿAbdusselam diyar kir ku Komara Îslamî ya Îranê li qada kar û tecrûbeyan alîkariya mezin ji Yemen re kiribûye.
Em û Îran wekî yek laş û yek têkoşîn in; her endamê li gor hêza xwe ji bo alîkariya mazlum û neçarên cîhanê dixebite.
Şoreşa Îslamî ya Îranê mezheb ne şand, lê rûhiya şoreşê şand; û ji ber vê yekê dijminên wê li Yemen bi ser neketin.
Em jî di Yemen de ragihand ku heke Komara Îslamî were hedef kirin, em ê parastina wê bikin, wekî ku ew jî me diparêze.
🔹 Zayendeya(nifşa) pêşerojî ya Yemenê — zayendeyek(nifşa) temam û hêzdar
Em torêkê câsûsî di Wezareta Perwerdehiya Yemenê de afirand, ku ji sala 1987 ve ji bo têkiliyên istîxbaratî yên Emrîkî dixebitî û bi navê “pêşketina perwerdehiyê” xwe veşandibû, lê armanca wê têkbirina perwerdehiya neteweyî bû.
Heta li welatan wekî Cezayîr jî amûr û nivîsarên weke wê hatin dîtin ku amancê wan şikandina hişyariya zayendeyan bû.
Îro em di pêvajoyê de ne ku mirova yemenî ji nû ava bikin.
Di kursên çandî yên havînê de zêdetirî ji 600 hezar xwendekar fêr dibin Qur’an, hadîs û rivayet.
Ev zayendê ê pêşerojeke temam û hêzdar hebe, û hemû van ji bereketên Şoreşa Îslamî ya Îranê ne ku rûyê cîhanê guhert.
— Dawiya peyamê —
Etîket: Yemen • Ansarullah • Seyîd ʿAbdulmelik al-Hûsî • Şehîd Huseyn al-Hûsî
