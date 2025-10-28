Konferansa Aştiyê ya Cîhanê li Îtalyayê pêk hat/Serokê El Ezherê bi bi Serokê Dewletê Îtalya hevdîtin kir+ Wêneyan

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-di hefteya vê de, bajarê sereke ya Îtalya (Roma) hostê konferansa cîhanî ya aşîtî bi sernavê “Cûret ji bo Aşîtî” bû. Vê konferansê ji hêla Rêxistina Sant’Egidio ve lidarxist û di dema konferansê de olamê dînî, siyasî, xwendekar û ciwanên ji welatên cûda li hev hatin da ku ser girîngiya hev-jiyanê bi rûmet û peyivîna di navbera olên cîhanê de îşaret bikin. Rojnameyên herêmî nivîsand ku ev civîn beşek ji hewlên domdar ên pêşvebirina peyivîna di navbera olên cîhanê de û pêşveçûna çandê ya aşîtî û hûrmêtê ya hevpar di civakên cûda de ye.
Di vê konferansê de, beşdariya Sheikh Ahmed el-Tayeb, serokê Zanîngeha Al-Azhar, jî ji hêla medya ve zêde hat dîtin. Sheikh el-Tayeb bi tesîdî ya li dijî têrîzî û şiddetê xwest vediya ku hînkirinên rastîn ên Îslamê, li dijî têrîzî û rêçavên ekstremîst, aşîtî-daxuyan in û peyivîn di navbera olên cîhanê de piştgirî dikin.
Ew jî hat îşaret kirin ser hevkariya xwe yên berê bi serokên Mesîhî, wek civînên xwe bi Papa Francis û îmzayên belgeya Braderiya Mirovî li Abu Dhabi 2019, ku li ser hev-jiyanê û aşîtîya cîhanî îşaret dikin.
Serokê Zanîngeha El-Ezhar jî di dewamê de bi tesîdî li ser gelê Îtalya ku piştgirî ji armanca Filistînê dikin, got: El-Ezhar ji piştgiriyê ya gelê Îtalya li mafên Filistînan û beşdariyê wan di demo û xwepêşandanên berfireh da ku dijî qirîn, qerîn û kuştinên gelê bêgunah li Xezze, ku di dema 2 salan de dom dar bû, sipas dike.
Daxwaz ji Îtalya bo nasînê Filistînê
Ew jî ji serokên Îtalya daxwaz kir ku Îtalya jî Filistînê nas bike, û got: hêvîdar in ku Îtalya bi rayedarekî adil li listeya welatên ku dawî Filistînê nas kirine, bê beşdarî, bi awayekî girîng ji bo afirandina welatekî serbixwe bi serokê Qudsê.
Ev olamê sunnî ser pêwîstiya pêkhatina aşîtî li ser dad û bersîvê rûhî ya serokên olamî tesîd kir, û îşaret kir ku diplomasiyaya dînî û peyivîna di navbera olên cîhanê de dikarin di kêmkirina têrîzî û çareserkirina nizama cîhanî, herweha krizên herêmî wek Filistîn û Rojhilata Navîn, rolê girîng bide. Ew jî ser girîngiya beşdariya jinan û ciwanan di pêvajoyên aşîtî de îşaret kir û tesîd kir ku divê çandina nûjen ji bo qebûlkirina cûdahiya olên cûda û hev-jiyanê bi rûmet pêk bê.
Serokê Dewletê Îtalya, Sergio Mattarella, jî di axaftina destpêkê de ji rola Sheikh el-Tayeb di pêşvebirina aşîtî û braderiya mirovan sipas kir. Ew bi îşareta girîngiya piştgirîya olamê dînî û bikarhêneriya serhildanê ya rûhî yên wan li dijî şiddet û zor, tesîd kir ku divê dengê wan hate guhertin da ku aşîtîya domdar û cîhekî bêşer ji bo serdanên pêşeroj pêk bê.
Di heman demê de, li Îtalyayê, bîranîna dîrokî ya Ruhê Asîzi, ku vedigere civîna yekem a navbera baweriyan li Assisi di sala 1986an de, ku ji hêla Papa John Paul II ve hatibû destpêkirin, bi gelek civîn û diyalogên navbera baweriyan hate bîranîn. Van bernameyan civînên bi xwendekar, ciwanan û rêberên olî re dihewîne, ku armanca wan pêşvebirina nirxên jiyana hevbeş, qebûlkirina cudahîyan û berpirsiyariya kolektîf ji bo aştiya cîhanê bû.
