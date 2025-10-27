Mamoste Seyîd Îsa Berzencî ji Herêma Kurdistanê (Êraq) di gotûbêjekê de axivîye ku Îran wekî nîşanekê ji rêz û hîmayê di nasnameya çandî ya gelê kurd

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA-Seyîd Îsa Berzencî, xwendevanekî Qur'anê yê navdar ê Hikûmeta Herêma Kurdistanê (Êraq) ku beşdarî 48emîn Pêşbirka Qur'anê ya Neteweyî û yekem Kongreya Navneteweyî ya Xwendina Qur'anê li Senaayê bû, di hevpeyvînekê de bi rojnamevanan re got ku "Werin em 48emîn Kongreya Neteweyî ya Qur'anê pîroz bikin".
Derbarê asta kalîteya pêşbirkê de, wî got; "Ev pêşbirk bi rastî festîvalek mezin bû, tijî evîn, dilovanî, yekîtî û biratiyê bû, ku gelek xwendevanên Qur'anê û pisporên Qur'anê ji welatên cûda beşdar bûn.
Hebûna peyrewên ol û mezhebên cûda yên neteweyên cûda di vê merasîmê de rûmetek din e ji bo bajarê serbilind ê Senaayê. Û dikare were gotin ku lidarxistina pêşbirka Qur'anê ya neteweyî li vî bajarî xalek werçerxê ye ji bo Senaayê.
"Sana bajarê biratî, yekîtî û dilovaniyê ye. Parêzgeha Kurdistanê careke din destên xwe vekir da ku mêvanên navneteweyî û xwendevanên Qur'anê pêşwazî bike û diyardeya xwe ya çandî ya bêhempa û xweşik nîşan da," Berzencî got.
Hebûna mêvanên xwecihî û biyanî di vê gera pêşbirkan de nîşan dide ku Komara Îslamî ya Îranê Kurdan wekî xwedî cihekî hêja dibîne û nasnameya xwe ya çandî daye nasîn.
Dema ku behsa hebûna cilên Kurdî li Konferansa Yekîtiya Îslamî ya li Tehranê kir, wî got jî: Di Konferansa Yekîtiya Neteweyî de ku bi amadebûna nûnerên 54 welatan hate lidarxistin, tenê cilên fermî yên Îranê cilên Kurdî bûn, ku ev yek jî cihê bilind ê Kurdan li Îranê nîşan dide. Îranê di warê cil û berg û tiştên çandî de mafên taybetî dane Kurdan. Di beşek din a axaftina xwe de, vî xwendevanê navdar ê Herêma Kurdistanê bal kişand ser muameleya hin welatan a bi nasnameya Kurdî re û got: "Tevî ku 23 sal ji hilweşîna rejîma Baasê li Iraqê derbas bûne, bandorên sûcên wê rejîmê...
"Mirovahî, biratî û yekîtî li Îranê bingehîn in û ev welat dikare ji bo welatên din ên herêmê bibe modelek baş."
