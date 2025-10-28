Serkîs El- Duweyhî: Em dengê zengilên dêrê deyndarê berxwedana li Lubnanê ne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Sarkîs El- Duweyhî, çalakvan û rojnamevanekî Xiristiyan ê Lubnanî, di daxuyaniyekê de got: Berxwedana Lubnanî îspat kir ku ew berxwedanek mezhebî nîne.
Wî zêde kir: Gelê Xezzeyê Sunnî ne, lê me nedît ku Sunnî ji bo alîkariya wan ranabûn; di heman demê de Şîeyan, hem li Lubnanê û hem jî li Iraqê, tedbîr girtine, û divê em ji bîr nekin ku Komara Îslamî ya Îranê serê vê eksena ye û pêşengiya wê dike.
El- Duweyhî zêde kir: Dema ku min ji hevalên xwe yên Şîe yên di berxwedanê de re got ku parastina Xezzeyê dê pir biha be, wan bersiv da: "Xezzeyê îro Îmam Huseyîn (S.X) e; Xezzeyê zilm û zordarî lê hatiye kirin. Erka me ye ku em di her dem û cîhekî de alîkariya Îmam Huseyîn (S.X) bikin."
Wî diyar kir ku heke berxwedan tune be, îro zengilên dêran lê nadin, û bi taybetî em Xiristiyan deyndarê berxwedana li Lubnanê ne. Hevalên min ên Xiristiyan ên li Sûriyeyê, li Seydnaya û Humsê, ji min re qala mêrxasiya kurên Hizbullahê di parastina cihên pîroz û peyrewên Xiristiyaniyê de kirin; Qehremanên Hizbullahê cihên pîroz ên Xiristiyanan diparastin, mîna ku wan tirba Hezretî Zeyneb (S) diparastin.
Rojnamevanekî Xiristiyan(Mêsîhîyan) ê Lubnanî diyar kir: Berî şer û şehadeta Seyîd Hesen Nesrullah, yek ji rahibeyên li Seydnayayê ji min re got: "Em her roj ji bo qehremanên Hizbullahê û ji bo tenduristiya Seyîd dua dikin, ji ber ku wan em parastin û parastin, wan her tiştê ku ji destê wan dihat kir, ji alîkariya bijîşkî bigire heya radestkirina xwarinê, hwd. Wan lênêrîna me kir, û bi rêzdarî bi me re reftar kirin."
