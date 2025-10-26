“Rexneya tund a lêkolînerê Porteqalî li dijî qanûna qedexekirina burqayê”

"Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Li Porteqalê, Parlamentoya vê welatî bi pêşniyara partiya rastgir a tund “Chega” qanûnek pejirand ku bikaranîna burqayê li cihên giştî qedexe dike. Ev qanûn bi hinceta parastina mafên jinan û mijarên ewlehiyê tê pêşkêşkirin, lê lêkolînerê zanistên olî yên welat, Paulo Mendes Pinto, bawer dike ku armanca sereke ya wê ew e ku “nîşaneyek neyînî û şermezarkirin” li dijî civaka misilman were afirandin.
Mendes Pinto di hevpeyvînek bi Ajansa Nûçeyan a Lusa de israr kir ku ev qanûn dê di pratîkê de bibe sedema berbelavbûna Îslamofobî (li dijî îslam)Jû wêneyek neyînî ya koçberan li Porteqalê, dema ku hejmara jinên ku burqayê li xwe dikin “pir kêm” e. Wî destnîşan kir ku pêgirtina rû an burqa ne ferzek olî ye di Îslamê de, lê belkî kevneşopiyek çandî li hin deverên cîhanê ye û nikare ji hemî misilmanan re were hesibandin.
Ev lêkolîner pêşniyar kir ku li şûna qanûnên sînordar bêne pejirandin, rêberên olî û îmamên civaka misilman ji bo perwerdekirin û belavkirina rûmeta jinan û hemwelatîbûna çalak bên bikaranîn da ku behremendiyên çandî yên sînordar kêm bikin. Li gorî wî, ev rêbaz dikare ji qedexekirina qanûnî pir bi bandortir be û bibe alîkar ku lihevkirina aştiyane û rêzgirtina hevdu were afirandin.
...................…
