840 penaberên Iraqî ji Sûriyê vegeriyan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA-Di çarçoveya hevkariya di navbera Rêveberiya Xweser a Kurdistana Sûriyê û Komîteya Penaberan a Parlamentoya Iraqê de, roja Duşemê (5ê Cotmehê) komeke nû ji penaberên Iraqî ji kampa Hûlî bo axa Iraqê hatin şandin.
Karwana ku ji 249 malbatan û bi tevahî 840 penaberan pêk tê, di bin çavdêriya hêzên hevpeymaniya navneteweyî de bo axa Iraqê hat şandin û biryar e ku li kampa Cîddeyê ya li parêzgeha Nînewa were bicihkirin.
Ji destpêka vê salê ve, 13 karwanên penaberên Iraqî ji kampê hatine vegerandin.
Karwanek ji 249 malbatan, ku bi tevahî 840 kes in, ji kampa Hûlî ya li Kurdistana Sûriyê vegeriya Iraqê.
