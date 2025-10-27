Darfûr li ber krîza mirovî ye/ Artêşa Sûdanê: Faşer hîn jî di destê hêzên neteweyî de ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) -Ji ber ku pevçûnên li rojavayê Sûdanê berdewam dikin, çavkaniyên navneteweyî û medyaya herêmî rewşek krîtîk li bajarê Faşir radigihînin, ku di mehên dawî de bûye yek ji navendên sereke yên şer di navbera artêş û milîsên bi navê "Hêzên Bersiva Bilez" de.
Komîserê Bilind ê Mafên Mirovan ê Neteweyên Yekbûyî îro ragihand ku Faşir di rewşek "pir xeternak" de ye û ditirse ku tundûtûjî dikare rengek etnîkî bigire. Komîserê Bilind ê Neteweyên Yekbûyî Volker Turk hişyarî da ku "rîska karesatên berfireh ên bi motîvasyonên etnîkî roj bi roj zêde dibe" û banga "çalakiyên bilez ji bo parastina sivîlan" kir.
Hikûmeta Sûdanê: Em ê nehêlin ku kirêgirtiyên Rojavayî welêt bişkînin
Di vê navberê de, Serokwezîrê Sûdanê Kamel Idrîs di hevpeyvînek bi Al Jazîra Net re ragihand ku hikûmeta Xartûmê di bin tu zextê de nîne ku bi çekdaran re danûstandinan bike, û Waşington nekariye hikûmetê neçar bike ku şertên siyasî qebûl bike.
Derbarê pevçûnên dawî de, wî got: "Hêzên bersiva bilez dixwazin bi zêdekirina operasyonên xwe li Faşir û Bara destê hikûmetê bişkînin, lê ew ê tu carî bi ser nekevin. Faşir, çi dibe bila bibe, dê di destê artêş û gelê dilsozê welêt de bimîne."
Îdrîs berdewam kir ku tekez kir ku hikûmeta Sûdanê dê di demek nêzîk de diyalogek neteweyî dest pê bike ku armanc dike şerê navxweyî bi dawî bike û aştiyê ji hundirê welêt ava bike, û tenê ew kesên ku li dijî neteweyê sûc kirine dê werin derxistin.
Waşington û rola wê ya nezelal di krîza Darfûrê de
Di beşek din a gotinên xwe de, Serokwezîrê Sûdanê behsa têkiliyên di navbera Xartûm û Waşingtonê de kir û got ku hevdîtinên dualî di navbera her du welatan de berdewam dikin ji ber ku "berjewendiyên hevpar di navbera Sûdan û Dewletên Yekbûyî de hene."
Lêbelê, çavdêrên herêmî tekez dikin ku Dewletên Yekbûyî, bi piştgiriya nepenî ya milîsên ku wekî "Hêzên Bersiva Bilez" têne zanîn, dixwaze ji nû ve bikeve Sûdanê û destkeftiyên şoreşa gelêrî ya welêt desteser bike.
Çaralî; Misir, Erebistana Siûdî, Îmaratên Erebî yên Yekbûyî û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê
Hefteya borî, Waşingtonê civîna "Çarçeyek li ser Sûdanê" li dar xist, ku Misir, Erebistana Siûdî, Îmaratên Erebî yên Yekbûyî û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bi xwe beşdar bûn; civînek ku, li gorî analîstan, di pratîkê de amûrek e ji bo sepandina zexta siyasî û domandina bandora Erebistana Siûdî û Îmaratên Erebî yên Yekbûyî di hevkêşeyên Sûdanê de.
NY: Faşir li ber karesata mirovî ye
Sekreterê Giştî yê NY Antonio Guterres di kêliya civîna bilind a herêmî ya li Malezyayê de li ser rewşa Sûdanê hişyarî da û got: "Asta êş û bextreşiya mirovan a li Sûdanê ji her tehmûlê wêdetir e."
Wî zêdebûna tundûtûjiyê li Faşir wekî "pêşkeftinek xeternak" bi nav kir ku dikare tevahiya herêma Darfûrê ber bi krîzek mirovî ya tevahî ve bibe.
"Hêzên Berteka Bilez"; amûrek ji bo pêkanîna planên biyanî
Ji aliyekî din ve, milîsên ku wekî "Hêzên Berteka Bilez" têne zanîn duh îdîa kirin ku kontrola tevahî ya bajarê Faşer girtine. Komê di daxuyaniyekê de ragihand ku wan artêş "serûbin kiriye" û xetên parastinê yên wê şikandiye.
Lêbelê, medyaya nêzîkî hikûmetê ev îdîa wekî beşek ji şerê psîkolojîk hesiband û tekez kir ku şerê li bajêr û derdora wê hîn jî berdewam dike.
Pisporên leşkerî bawer dikin ku ev kom, ku di salên dawî de ji Îmarat û Erebistana Siûdî piştgiriya darayî û çekan wergirtiye, niha hewl dide ku hikûmeta navendî bi rêya şerekî westandin û medyayê neçar bike ku paşve bikişe.
Krîza mirovî li Darfûrê; nîşana polîtîkayên têkçûyî yên Rojavayî
Sûdan di sala borî de şahidiya belavbûna xizanî, birçîbûn û nexweşiyê kiriye. Rêxistinên alîkariyê dibêjin ku bi deh hezaran niştecihên Faşer reviyane deverên derdorê, û nebûna derman û xwarinê jiyana bi hezaran sivîlan tehdît dike.
Çavdêrên herêmî tekez dikin ku polîtîkayên destwerdanê yên Dewletên Yekbûyî û hevalbendên wê yên li parzemîna Afrîkayê sedema sereke ya hilweşîna ewlehiyê li Sûdanê ne. Washington, ku piştî darbeya 2019an Sûdan ji tevgera berxwedanê derxist, niha hewl dide ku bi kontrolkirina hêzên milîs û bandora aborî dewlemendiya welêt, di nav de çavkaniyên zêr û uranyûmê, bigire.
Hêvî ji bo pêşerojê bi diyaloga Sûdanî, bêyî destwerdana biyanî
Serokwezîrê Sûdanî axaftina xwe bi wê yekê bi dawî kir ku hêvî dike ku diyalogek berfireh di navbera hêzên neteweyî û gel de dikare bibe çareseriyek domdar ji bo krîza heyî. Wî tekez kir ku tenê "xayîn û sûcdar" dê ji vê pêvajoyê werin derxistin.
Di vî warî de, derdorên nêzîkî berxwedana Afrîkayê bang kirin ku destwerdana biyanî bi dawî bibe û pêvajoya siyasî vegere destên gelê Sûdanî, ji ber ku ezmûna salên borî nîşan daye ku her gava biyanî destwerdan li çarenûsa vî welatî kirine, ji bilî şer û wêraniyê tiştek bi dest nexistiye.
Neteweyên Yekbûyî hişyarî da ku karesateke mirovî çêbibe ji ber ku şer li bajarê Faşir, paytexta eyaleta Darfûra Bakur, dijwar dibe û milîşên Hêzên Bersivdayîna Bilez îdia dikin ku bajar kontrol kirine. Berevajî vê, hikûmeta Sûdanê got ku Faşir hîn jî di bin kontrola leşkerî de ye.
