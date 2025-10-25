Rejîma siyonîst îdîaya kuştina(şehîd kirina) fermandarê Hizbullahê Zeyn Ul Abidîn Fetûnî kir.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Artêşa Îsraîlê îro, roja Şemiyê, di daxuyaniyekê de ragihand ku wan "Zeyn Ul-Abidîn Fetûnî", fermandara yekîneya dijî-tank a Hêza Rizwan a Hizbullahê, li herêma "Cebşît" li başûrê Lubnanê, hedef girtiye û kuştiye. Ev îdia hîn ji hêla Berxwedana Îslamî ya Lubnanê ve nehatiye piştrastkirin an redkirin.
Hûrguliyên îdiaya artêşa Îsraîlê
Li gorî raporên medyaya herêmî, artêşa Îsraîlê îdia kir ku ev operasyon wekî bersivek li hember çalakiyên leşkerî yên Hizbullahê li deverên sînor hatiye kirin. "Zeyn el-Abidîn Fetûnî" wekî yek ji fermandarên navdar ên yekîneya dijî-tank a Hêza Rizwan dihat nasîn; yekîneyek ku rolek girîng di rûbirûbûna tevgerên zirxî yên artêşa Îsraîlê li başûrê Lubnanê de dilîze.
Berteka Hizbullahê
Heta dema nivîsandina vê gotarê, ne Hizbullaha Lubnanê û ne jî çavkaniyên fermî yên Berxwedana Îslamî bersiva vê îdiayê nedane. Di rewşên bi vî rengî de, Hizbullah bi gelemperî helwesta xwe ya fermî piştî lêkolînên meydanî û piştrastkirina agahiyan radigihîne.
Herêmên aloziyê li başûrê Lubnanê
Di hefteyên dawî de, aloziyên di navbera Hizbullah û rejîma Îsraîlê de li deverên sînorî yên başûrê Lubnanê zêde bûne. Êrîşên hewayî, danûstandinên topan û operasyonên hedefgirtî yên her du aliyan bandorek giran li ser hawîrdora ewlehiyê ya herêmê kiriye. Artêşa Îsraîlê bi berdewamî îdia kiriye ku fermandarên meydanî yên Hizbullah hedef girtine, lê rastbûna van îdiayan her gav hatiye pirsîn.
Hêza Rizwan; Yekîneya taybet a Hizbullaheya
Hêza Rizwan şaxek elît a hêzên Hizbullah e ku li deverên sînor û operasyonê mîsyonên taybet pêk tîne. Ev hêz roleke sereke dilîzin, nemaze di rûbirûbûna operasyonên zirxî û ketina bejahî ya artêşa Îsraîlê de, û hedefgirtina fermandarên wan dikare bibe beşek ji stratejiya Îsraîlê ji bo qelskirina şiyanên operasyonî yên Hizbullah.
............
Dawiya peyamê/
Artêşa Îsraîlê îdia kir ku wan Zeyn Ul-Abîdîn Fetûnî, fermandarê yekîneya dijî-tank a Hizbullahê ya li başûrê Lubnanê, kuştiye, lê ev îdia hîn ji aliyê berxwedana Îslamî ve nehatiye piştrastkirin. Ev gav wekî beşek ji hewldana Îsraîlê ya ji bo qelskirina şiyanên operasyonel ên Hizbullahê di nav aloziyên sînor ên zêde de tê dîtin.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Artêşa Îsraîlê îro, roja Şemiyê, di daxuyaniyekê de ragihand ku wan "Zeyn Ul-Abidîn Fetûnî", fermandara yekîneya dijî-tank a Hêza Rizwan a Hizbullahê, li herêma "Cebşît" li başûrê Lubnanê, hedef girtiye û kuştiye. Ev îdia hîn ji hêla Berxwedana Îslamî ya Lubnanê ve nehatiye piştrastkirin an redkirin.
Your Comment