Keraçî mazûvaniya alimên şîe û sunnî di civîna Nehcul Belaxêyê de dike

**Konferansa "Nehc'ul Belaga" ya Karaçiyê**
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Ji bo belavkirina peyama Nehc'ul Belaxê di civakê de û çêkirina hişyariya fikrî û exlaqî di nav gel de, Navenda Afkarên Îslamî bi hevkariya Weqfa Ebû Talib a Karaçiyê, civînek bi navê "Konferansa Nehc'ul Belaxa" li bajarê Karaçiyê pêk anî. Ev civîna manewî li Mizgeft û Hûseyniyeya Ebû Talib (s.x) ku dikeve Qada Pêxemberê Mezin (s.x.a) li Karaçiyê hate lidarxistin û bi pesindana berfireh a zana, ramaner û hezkirên Ehlê Bêyt (s.x) re rû bi rû bû.
Danasîn
Di vê konferansê de, komek zana, şexsîyetên zanistî û çandî di axaftinên xwe de li ser roleya Nehc'ul Belaxê di sererastkirina fikr, exlaq û tevgera civakî ya misilmanan tekîd kir û wê wek mîthenameyeke ji bo yekîtî û pêşveçûna manewî ya ummeta Îslamê da zanîn.
Sereta Konferansê
Hocat-ul Îslam Laqet Elî Ewan, birêvebera Navenda Afkarên Îslamî ya Pakistanê, di destpêka merasîmê de bi pêşwaziya ji bo beşdaran raporek ji çalakiyên zanistî, çandî û dînî yên vê navendê pêşkêş kir û li ser berdewamiya rê di rêya belavkirina zanîna Elî û pêşvexistina çanda Quran û Ehlê Bêyt (s.x) tekîd kir.
Axiverê Yekem: Şaîrê Ehlê Bêyt Qemer Heyder Qemer
Yekem axiverê vê konferansê şaîrê Ehlê Bêyt Qemer Heyder Qemer bû ku di destpêka axaftina xwe de bi xwendina helbestan li ser Nehc'ul Belaga û medhiya Hz. Fatime Zehra (s.x) hawirdora civînê ji nûr û hestan tijî kir.
Ew bi parçeyeke li ser medhiya Hz. Mihemed û keça wî ya biqîmet got:
"Tenê peyvek, hemû qesîdeyê nivîsîm
Mihemed medh kir, navê Zehra nivîsîm
Kesek got: niha medhiya Zehra binivîse Qemer!
Bêîxtiyar "Umme Ebîha" nivîsîm"
Nameyek ji Emer-ul Muminîn Îmam Elî (s.x) bo Harisê Hemdanî
Hocat-ul Îslam Seyîd Elî Murtaza Zeydî, daîyek Pakistanî, di berdewamê de bi pesindana lidarxêneran vê danişînê, şiroveya nameya 69an a Nehc'ul Belaxa pêşkêş kir û got: "Ev nameyek bi eşref ji aliyê Emer-ul Muminîn Elî (s.x) ve bo yek ji hevalên wî yên wefadar Harisê Hemdanî hatiye nivîsîn."
Ew zêde kir: "Emîr-ul Muminîn Îmam Elî (s.x) ji Harisê Hemdanî re fermankiribûn ku her gav qelem û kaxizên xwe bi xwe re bigirin da ku her gava Hz. zanistek bidin wî, wê binivîse û tomar bike. Ev pêşnîyar nîşanê girîngiya zanist, nivîsîn û parastina mîrasa zanistiya Îslamê di nêrîna Îmam Elî (s.x) de dide."
Nehc'ul Belaxê, Pirtûka Yekîtiya Ummeta Îslamî
Di beşek din yê konferansê de, Muftî Fezil Hemderd, ji zanayên navdar ên Ehli Sûnnet yên Pakistanê, di axaftina xwe bi sernavê "Mezinahiya Nehc'ul Belaga" de got: "Nehc'ul Belaxê pirtûka yekîtiyê ye; pirtûkek e ku dikare ummeta Îslamî di bin sîya fikir û adilê Elî de nêzîkî hev bike û bingehên birayetiya Îslamî xurt bike."
Ew zêde kir: "Zana û ramanerên Ehli Sûnnet ji kevn de bala xweya taybet ji Nehc'ul Belaxê re çêkirine. Mezin û şirovekerên wek Eb-ul Huseyn Beyheqî, Faxredîn Razî û Şêx Mihemed Abduh, ji wan kesan in ku di şirove û ravekirina Nehc'ul Belaga de berhemên biqîmet hiştin."
Peyvên Emer-ul Muminîn (s.x) Xûsûsîyetek Yekta Ne
Di beşek din yê konferansê de, Hocat-ul Îslam Silêman Seyîd Eqîl El-Xurewî, xetîbek navdar ê Hindistanê, di axaftina xwe ya serhêl de, bi pesindana hewildanên lidarxêneran, li ser cihê bêhempa ya axaftin û xutbeyên Emîr-ul Muminîn Îmam Elî (s.x) tekîd kir û got: "Peyv û xutbeyên Îmam Elî (s.x) bi kûrahî û mezinahiyekî wisa ne ku di dîroka mirovahiyê de mîna wan tune ye. Her peyvek ji wê nûrek e ku rêya mirovan ji nezanî ber bi zanistiyê ve dişopîne."
Ew her weha gava biqîmet a Navenda Afkarên Îslamî di warê berhevkirina helbestên şaîrên nûjen derbarê Nehc'ul Belaga de pesind kir û got: "Ev gava pîroz divê berdewam bike û berhemên edebî û fikrî yên eleqedar bi Nehc'ul Belaga bi awayekî bedewtir û berfirehtir li hezkaran û evîndaran yên peyva Elî were danîn."
Em Nehc'ul Belaxa bigihîjin dilên xortan
Paşê, Hocat-ul Îslam Meqbûl Hûseyn Elawî, serokê Navenda Afkarên Îslamî, di axaftina xwe de şiroveya Xutbeya 180an a Nehc'ul Belaga pêşkêş kir û bi çavkanîkirina hawirdora dîrokî û ruhî ya vê xutbê got: "Newfê Bekalî vegotin dike ku Emer-ul Muminîn (s.x) ev xutbe li bajarê Kufe, li ser kevirek ku Ce'de bin Hubeyre Mixzumî saz kiribû, bi xwe pêşkêş kirine. Di wê demê de, Hz. cûbeyek hirî li xwe dikir, şûrê wan bi bendê xurmayê hatiye girêdan û pêlavên jî ji pelê xurmayê bû. Bandora secdeyên dirêj li enîyên wekî tîpika çokê hêştir diyar bû."
Ew berdewam kir: "Di navbera xutbê de, Îmam (s.x) destê xwe yê miqedes li ser rîyê xwe dan û bi girîyek dirêj domandin: 'Zerbe bi destê xwe li ser rîyê xwe da... û bi girîyek dirêj domandin'."
Heciya Îslam Meqbûl Hûseyn Elawî zêde kir: "Wekî ku Îmam bedewî dît, peyva Îmam jî bedewî dîtiye. Îro peywira me ev e ku em vê mîrasa mezin ji xerîbî derxin, wê bigihîjin guhên cîhanîyan û di dilên xortan de cih bidin da ku Elî (s.x) razî be."
Peyva Îmam Elî (s.x) ji bo hemû mirovan e
Di berdewamê de, Profesor Abid Hûseyn, xetîb û lêkolînerek navdar yê Pakistanî, di daxuyaniyên xwe de got: "Axaftinên Emîr-ul Muminîn (s.x) ne tenê ji bo demekî an gelerekî taybet in, lê wekî ku Îmam xwe jî gotine: Ev peyv ji bo her kesê ye ku wê bibihîze an jî bigihîje wî."
Ew di ravekirina mezinahiya zanistî ya Îmam Elî (s.x) de çavkanî kir vegotekek navdar ku di wê de Hz. ji Îbn Abbas re gotine: "Ez heke dixwazim tenê di şiroveya sûreta Hemd de binivîsim, barê wê dê li ser heftê hêştiran giran be. 'Lew şî'tu leewqertu seb'îne be'îran fî tefsîri Fatîhet-ul Kitab'."
Ew got: "Ev daxuyanî nîşanê firehî û kûrahî ya zanista Îmam Elî (s.x) û peyva wî dide ku ne tenê ji bo zanan, lê ji bo her mirovê rastger, kanîyek ilham û zanist e."
Konsepta edaletê di peyva Emîr-ul Muminîn (s.x) de
Di berdewamê ya merasîmê de, Doktor Îcaz Hûseyn, ramanerek Îslamî ji Brîtanyayê, di axaftina xwe de ravekirina wateya kûr a "edl" di fikra Elawî de pêşkêş kir û got: "Emer-ul Muminîn Elî (s.x) edaletê ne tenê bi wateyek zelal sînordar nekirine. Wekî ku ramanerên mezin wek George Cordaq, Edward Gibbon û P. Hîkî jî diyar kirine, armanca Îmam Elî (s.x) ji edaletê, ne tenê pêkanîna hukmên dadwerî ye, lê "edaleta zelal û dîtbar" e, ango edl di fikra Elawî de, pêkanîna edaletê bi awayekî objektîf û pratîkî di civakê de ye, ne tenê şîar an zagon."
Elî (s.x) di her maydanê de, Elî ye
Di beşa xilaskirina konferansê de, Heciya Îslam Silêman Sîd Şehinşah Hûseyn Newqewî, xetîbek navdar yê Pakistanê, bi spas ji lidarxêneran û beşdaran, got: "Mewla Elî (s.x) di her maydanê de, Elî ye. Çi maydana cesaret be, çi maydana zuhd û îbadet be, û çi maydana zanist û zanistiyê be."
Ew zêde kir: "Maydana herî hezkirî ji bo EmÎr-ul Muminîn (s.x), maydana zanist e; maydanek ku her gav tê de gav avêtin, bi serkeftin û serbilindî vegeriyane. Ji ber vê yekê, biwêja navdar "Selûnî qable en tefqidûnî" (ji min bipirsin berî ku hûn min winda bikin) ne tenê gazîkirineke pirsînê ye, lê peyamek kûrtir heye. Wergera rasttir wiha ye: Ji min bipirsin, berî ku hûn ji dinê biçin! Ango heta we firsend heye, ji kanîya zanistê ya Elî (s.x) sûd werbigirin û xwe bi nûra zanista wî ve bijîn."
Vekirina pirtûka helbestan û dana xelatan
Di berdewamê ya merasîmê de, Hocat-ul Îslam Silêman Seyîd Şemsîpûr, nimreyenda Cemi'et-ul Mustafaya Pakistanê, beşdariyeke taybet di vê konferansê de kir. Li kêleka vê merasîmê, ji pirtûkeke biqîmet ya ku berhevoka helbestên şaîrên ji nîvgirava Hindistanê derbarê Nehc'ul Belaxê pêk tê hate vekirin.
Xulasê
"Konferansa Nehc'ul Belaxe ya Karaçiyê" carek din nîşan da ku peyva Îmam Elî (s.x) derî sînor û mezheban e. Peyama edalet, zanist û manewî ya Elawî, zimanek cîhanî heye ku dilan bi hev ve girê dide. Beşdariya zanayên Şiî û Ehli Sûnnet, beşdariya fêrisên navxweyî û navneteweyî, û hawirdora tijî evîn û yekîtî, vê danişînê kir modeleke ji hevbîriya Îslamî û hişyariya fikrî.
Your Comment