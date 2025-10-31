  1. Home
Mamosta Rostamî:13ê Aban(Mijdarê) Rojekî bi giringa Û pewîsta ev roj be Bîranînê

Mamosta Rostemî: Pîrozbahî li hatina 13ê Mijdarê kir û ragihand: Ev roj bîranînek e ji bo têkoşîna li dijî dijminên ku her hewldanek wan ew bû ku zirarê bidin ola eşkere ya Îslamê.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Mamosta Rostemî:Pîrozbahî li hatina13ê Mijdarê (Aban )kir û ragihand: Ev roj bîranînek e ji bo têkoşîna li dijî dijminên ku her hewldanek wan ew bû ku zirarê bidin ola eşkere ya Îslamê.
Senendec-Îmamê Înê yê Senendecê got: Pêwîst e ku hemû kes di vê rojê de beşdarî meşê bibin û mirin ji bo Amerîkayê û mirin ji bo Îsraîlê biqîrin.
Îmamê Înê yê Senendecê diyar kir: Mizgeft zanîngeha ol û baweriyê ye, û di vê cihê pîroz de, divê em taybetmendiyên Pêxember Muhammed bi bîr bînin û ji wan fêr bibin.
Mamosta Rostemî Roja Hemşîreyan pîroz kir û got jî: Hemşîretî ne tenê karek e, lê di heman demê de sembola evîn û fedakariyê ye, û ew di civakê de xwedî cihekî hêja ne.

