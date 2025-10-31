Pêşangeha Berhemên Qur’anê ya Kurdistanê heta 10ê Mijdarê(Aban) mêvanan pêşwazî dike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Pêşangeha Berhemên Destçêkirî û Quranî yên Parêzgeha Kurdistanê van rojan li Mala Kurd a li Sine hatiye lidarxistin û heta 10ê Mijdarê dê ji bo mêvanan vekirî be.
Ev pêşangeh, ku di heman demê de bi Pêşbirka Qur'ana Pîroz a 48emîn re li Mala Kurd a li Sine tê lidarxistin, dê di du rûniştinan de, sibê û piştî nîvro, mêvanan pêşwazî bike.
Ev pêşangeh bi şêweyê 45 standan hatiye organîzekirin ku tê de berhemên Qur'anî, pirtûk û silavên Quranî, wêneyên xetnivîsî, berhemên hunerî yên wekî Xetam Karî, Kilim, Jacim, seramîk û seramîk, û berhemên din ên destçêkirî yên herêmî hene.
Pêşvebirina zanîna Quranî, piştgiriya hilberînerên herêmî û danasîna kapasîteyên çandî û hunerî yên parêzgeha Kurdistanê di nav armancên vê pêşangehê de ne.Parêzgarê Sine roja Înê sibehê di dema serdana pêşangehê de ragihand: Hunerên destan nîşaneya nasnameya çandî, rastbûna dîrokî û çêja hunerî ya gelê Kurdistanê ne, û piştgiriya hunermendan veberhênanek e di parastina mîrateya çandî û pêşkeftina aborî ya parêzgehê de.
Xarib Sacadî got: Ev bûyer nîşaneya hevgirtina manewiyatê bi huner û çanda herêmê re ye û rola hunermendên parêzgehê di pêşvebirina nirxên Qur'anî de nîşan dide.
Ev pêşangeh ji alîyê Midûriyeta Giştî ya Mîrateya Çandî , Karên Destan û Geştiyarî ya Kurdistanê û Midûriyeta Giştî ya Xizmetên Xêrxwazî û Xêrxwaziyê ya Kurdistanê ve hate organîzekirin
