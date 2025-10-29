Medyaya Rojavayî: Îmarat çekan dide hêzên bersiva bilez ên Sûdanê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Piştî ku têkoşînên lewma li Sûdanê zêde bûn û hezen “berdanê zû” (Rapid Support Forces) ser şara El-Faşer ya li bakurê Darfûrê hêza xwe zêde kirin, çend medyayên Rojavayê, wekî The Wall Street Journal û Middle East Eye, raporên nû weşandin ku rolê Dewletên Yekbûyî yên Erebî (Emarat) di piştgiriyên leşkerî yên ji bo vê koma çêtir de nîşan dide.
Zêdebûna şandina çalakî yên leşkerî ji Emaratê bo Sûdan
Li gor raporên parvekirî, desteyên leşkerî yên Amerîkayê di oktobera 2025 de ragihandin ku Emarat şandina dron û çarçoveyên leşkerî bo hezen berdanê zû zêde kirine.
Ew amûrên têne gotin di nav de ne: dronên pêşketî yên çînî, çarçoveyên avêtinê, gundîfên giran, erebeyan leşkerî, top û mermî.
Tesdîqa raporên Middle East Eye ji hêla Wall Street Journal ve
Middle East Eye di raportekê de, bi bersivên Wall Street Journal, got ku agelekên leşkerî û derveyî yên Amerîkayê jî zêdebûna şandina çêtirî yên ji Emaratê bo vê kome piştrast kirine.
Ev koma leşkerî bi cînavê "komên çeteyan" tê nasîn û li Darfûrê bi gînaçûnê (genocide) têne tawanbar kirin.
Torêkî tevlihev ya şandina çêtirî
Middle East Eye berê jî di kanûna 2024 de rapor kiribû ku Emarat bi rêya torêkî tevlihev ji rêzên girtinê û hevkarî yên li Lîbya, Çad, Ouganda û herêmên ji Somaliya veqetî çêtir ji bo hezen berdanê zû dişîne.
Şandina bombên rêberdar û topên giran
Amnesty International jî di gulanê 2025 de ragihand ku Emarat bombên rêberdar (GB50A) û topên giran 155mm AH-4 ji bo Darfûrê dişîne — herêmek ku hezen berdanê zû gelek parêzgehên wê di encamê de girtiye.
Daxuyaniya El-Faşer û şikestina axaftinên aştiyê
Di hefteya dawî de, hezen berdanê zû li şara El-Faşer hûrumet kirin û wêneyên qetlekariyên sivîlan belav bûn.
Ev têkoşîn piştî şikestina axaftinên aştiyê ku bi piştgiriyê Amerîkayê têne lidarxistin, hate kirin.
Çavkanî yên Middle East Eye gotine ku Emarat, wek piştgiriya herî girîng a vê koma leşkerî, ji çareserkirina rewşa El-Faşerê, ku 500 roj e li girêdayî ye, rixêş neda.
Dronên “Rainbow” ji Çînê bo Sûdan
Wall Street Journal jî nivîsand ku Emarat niha dronên “Rainbow” yên ku ji hêla Kompañiya Zanist û Teknolojiyên Hewalê Avê ya Çînê (CASC) têne çêkirin, bo hezen berdanê zû dişîne.
Yek ji modelan, CH-95, dikare çêtirên rêberdar bide û bi domahî 24 saetî biheze firrînê bike.
Têkiliyên nêzîk a serokê çeteyan bi Emaratê
Li gor medyayên Rojavayê, Mihemed Hemdan Deqlû, serokê hezen berdanê zû, têkiliya nêzîk bi Emaratê heye û navenda karûbarê xwe li Dubai damezrandiye.
Ew û malbata wî bi karanîna Emarat ji bo bazirganiya zêde ya zêrravê ku ji mezrûrên li Darfûrê têne derxistin, feyde digirin.
Emarat – Çêtir – Hezen Berdanê Zû – Sûdan – Darfûr
