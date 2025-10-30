Projeya veşartî ya Rojhilata Navîn: Parçebûna Îran û bidestxistina Îsraîlê?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Ji Iraq û Sûriyê heta Îran: Şêwazek ku dîsa tê dubarekirin?
Di du dehsalên dawî de, têra Rojhilata Navîn bi şerên Iraq û krizên Sûriyê re, di bin plan û stratejiyên girîng de hate guheztin. Eksperê tirk dibêje ku niha ev proses gîha asteke ku Îran bi giraniya xwe ya geopolitîk û dîrokî hatiye hedefgirtin. Wî dibêje:
“Pêşî Iraq parçe kirin, paşê Sûriyê. Niha nûbûna Îran e û piştî wê, dibe ku navê Tirkiyê jî tê de bibe.”
Agirbest li Xezze: Taktîkek bo armanca mezintr?
Eksper dibêje ku “ma agirbest li Xezze tenê dawiyek nîşan dide yan jî beşek e ji plana mezintr?” Li gorî wî, ev asayîş û rastkirinên demdemî di Xezze de, dibe ku beşek bin ji planeke stratejîk be ku armanca wê guhertina dengdan û hêzên siyasî di herêma Rojhilata Navîn de ye.
Ew dibêje: “Ew bawer in ku pirsgirêka Xezze dê bi her awayî çareser bibe, lê piştî ‘çareser kirina Îranê’ her tişt dê ji bo wan hêsantir be.”
Rolê Tirkiyê û “Pexşiyên siyasî”
Eksper di gotinên xwe de jî li ser temjîd û pexşiyên serhêlên cîhanî, wek Donald Trump, li ser Rêberê Tirkiyê Receb Tayîb Erdoğan, dixebite. Li gorî wî, Trump di her axaftinê de li ser hêza leşkerî ya Tirkiyê û serkeftinên wê digere, ku dibe beşek be ji xebatek siyasî bo “nermkirina” Erdoğan û amade kirina wê di nav planên dawi de.
Rojhilata Navînê ya nû: Parçebûna dewletên mezin
Gotina sereke ya şîroveyê ev e: “Projeya Rojhilata Navîn” ji bo parçebûna dewletên mezin û afirandina devokên piçûktr e — şêwazek ku di Iraq û Sûriyê de ji berî dîtî ye.
Eksper dibêje ku armanca hêza derve ne tenê guhertina rejîm e, lê “parçekirina bingehî ya dewletan” e.
Wî sererast dibêje:
“Armanca wan ev e ku Îran bi sê parçeyan be — weke Sûriyê û Iraq. Ev plan heye û ji bo demek dirêj li ser meş e.”
Xulasa
Ev şîroveyê hişyarî dide: ev tiştên ku gelek kes wan dibêjin “teoriyê komplotê”, ji hêla vê eksperê tirkî ve wekî stratejiyek rastîn û dijîwar tê nîşandan.
Heke belge û delîlên zêdetir were destnîşankirin, şêwaz û rûmetên ku niha di Iraq û Sûriyê de dîtin, dikarin sebebê têkiliyên nû û xetereyên nû yên li ser Îran û herêmê bin.
Li gorî wî, Îsraeîl dixwaze di Rojhilata Navîn de dewlet-mîletên hêzdar nebîn û îmkan e ku Îran yek ji bingehên wê siyaseta be.
Etkit:
Îran | Rojhilata Navîn | Îsraîl | Tirkiyê | Siyaseta derve | Analîza stratejîk
