Bêcilbûn، (Tazîbûn )şêwazek(koletiya) nû ya girtinê؛ lêkolîna psîkolojî ya li ser hêza hicabê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Hocet-ûl-Îslâm wel Mûslimîn Muhammed Huseyn Amin, nivîskar û lêkolînerê dînî, di nivîsakî taybet bo ABNA de, bi çavdêriyekî derveyî dînî li ser mijara hicabê gotûbêj û şirove kir.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Mijara Hicab û Pîrozî: Sarmancî û Tesîrên Rûhî
Mijara hicab û pîrozî her dem wek du nirxên bingehîn li civaka mirovan, bi taybetî li civakên Îslamî, xwe nîşan da. Ev berpirsiyariya ji aliyê Xwedê ve hatî afirandin wek zînet û ne sînordarî, rê li ser hewceyên xwe ya mirovan li hêvî, rêz û ewlehiya rûhî digire. Di bernameya fîkîrî ya Şî‘a de, hicab ne tenê parastina ewlehiya civakî ye, lê herwisa piştrastiyeke saxî û rûhî ji bo kesan dike. Li dijî propaganda materîalist û liberale ku hîçkêşîya tînin tenê wek sinor tê dîtin, peyvên Îslamî û lêkolînên rûhî yên nuhîn, feydeyên girîng û fireh ji bo tînin baş, bi taybetî di pîrozî û ewlehiya rûhî ya jinan de, nîşan da. Ev nivîs, bi sererastiyê ser bingeha peyvên dînî û lêkolînên civakî û rûhî ya li ser hicabê tê şirove kirin.
1. Hicab, qanûna parastin û pêşveçûn: Ji fîtrat heta hikmeta Xwedî
Di îzaha felsefeya hicabê de, Îslam ew wek “qanûna pêşveçûn û parastin” tê nîşandan. Di cîhanê de, her xwedî afirandinek, ji bo pêşveçûn û parastina xwe, hewceyê parastinê ye; wek dînê, tûrik hewce ye ku sperta xwe biparêze an jî pogeya fêkîyan ku naveroka xwe biparêze. Hicab ji bo jin, ew rola parastina pîrozî, pêşveçûn û temamîtiya şexsiyeta wî dike.
Hicab û pîrozî peyvên ku bi hev re têne bikar anîn. Pîrozî, xweparastin ji rêwîtiya cinsî û hestî ya derveyî sinorên şer‘î ye (nefsî û xweberhêmkirin), û hicab, wek nîşana derûnî ya wê pîrozî ye. Îslam, hem mêr û hem jinan têgihiştina cîhana mezinbûna li ser xweparastin û xwepêşandanê dike. Hicab ji fîtrat û Xwedî ye, wek ku di Qûranê de tê gotin:
«Ey zarokên Adema! Ji bo we cilîyeke afirandine ku nizameke xwe bidin û zînetek we bibe; lê cilîya taqwa baştir e. Ev ji âyetan Xwedê ye, heta bîrbînin.»
Ev âyete nîşan dide ku Xwedê, tînin wek zînet û hewceya rûhî xweşî kirine.
2. Mertala Aqilmend a Civakê; Hîcab li dijî Krîza Nasnameya Rojavayî
Mijara hicab tenê meseleya dînî an fıkhî nîne; ew pêwîstiya Aqilmend a, civakî û perwerdehî ye. Çalakvanên çandî digel dikin ku hicab ewlehiya civakî parast dike û rêbazeke civakî ye ku li ser têkiliyên mirovan, ewlehiya rûhî û xweparastina malbatî tesîr dike.
Tajarubeyên dîrokî ya Îro-Îrûpî, ku pîrozî û sinorên êxlaqî yên civakê radayî, nîşan dide ku azadiya cinsî bê sinor, li gel xwe, bi tenê krizîdê nasnameya, depresyon û şikesta malbatê têne.
Ji dawiya salên 1960-an de li Îro-Îrûpê, bi destpêka şiarên azadiya cinsî, vê hevpeyvînên bûne amûrê bo konsûmêrîzma cinsî. Îro, zanistvanên Îro-Îrûpî di derveyî vê pênaseyê de dibêjin: «teqînî li dîtinên din». Di vê çandê de, laşê kesî ne taybetî ye, lê wek malê ku divê tê dîtin, çêkirin û di şebekeyên civakî de firotin. Ev rewş, azadiya kesayeti bo nirxandinê û dîtinê tê guherandin bûye.
Encamê: tensîq û anxwazî li hemû standartan bedewî û têkçûnê cemaetî. Statistikên Îro-Ewropî, wek raporta Navenda Neteweyî ya Tûcariyê Cinsî (NSVRC), nîşan dide ku her 68 saniyeyê yek têkoşîna cinsî li Dewletên Yekbûyî Amerika derdikeve, û di nav jinên Amerîkayê de takrîban yek sêyem têkoşînên cinsî hatine. Hicab wek stratejiya parastina vê şikestî ye, ew rêbazê li ser rêbaz û têkiliyên xweparastinê dike û hîmaye ji xwepêşandina xwe ya taybetî digire.
3. Hîcab û Pêşxistina Rûmeta Mirovan a Jinan; Ji Parastina Rûmetê heta Xwerêzgirtinê
Yek ji feydeyên hêja yên hicab, tesîra rast li ser ewlehiya rûhî û pîrozî ya jin ye. Hicab wek parastina pîrozî xebitî dike ku nirxa jin ne tenê di ser laş û zîneta wî de nehêle. Lêkolînên nû nîşan dide ku hicab ji bo jinan hîsê xwe nirxandinê bide, bi awayek ku ji zayendiya fizîkî ne hevrê ne.
Jinan ku hicaba kevnar tînin, hîs dikin ku ji tînin cinsî û istismarê parastî ne. Ev rê, hîsê kesî ji dijî bihîstinên normên cemaetî yên bedewî digire û dikare hîsê nasnameya xwe biparêze.
Lêkolîn nîşan dide ku parastina hicab, bi taybetî tînin kevnar û berdewam, têkiliyên cinsî yên şêwirmendî dikare kêm bike. Ev kêmkirin ji bo hîsê rûhî yên nebaş, wek bîranîna domdar li ser laş, anxwazî li ser wê şekil û xetereya nexweşiyên xwarinê, kêm dike.
Di lêkolînên zanîngeha Qazvin de hatî nîşandan ku jinên ku tînin baş hene, hîsê xwepirastîya bilind hene û têkiliyeke girîng di navbera hîsê xwepirastî û hicab de heye.
Hicab, rêya paqijkirina rûh û tazîkirina nefs ye. Qûranê jî, di hînkirina hicab û pîrozî bo mêrên îmanî de tesîra wê wek “paqijtir bûn” dîtine:
«Ji mêrên îmanî re bêje: Dîtinên xwe binirxînin û paqijî xwe biparêzin; ev ji bo wan paqijtir e, ji ber ku Xwedê bi wê yên ku dikin agah e.»
Herwisa, Emîrê Mûminîn Ali (a.s.) di derbarê pîrozî û zîneta jin de di bin hicabê de dibêje:
«Parastina jin, ji bo rewşa wê bêtir xweş e û ji bo zîneta wê demdirêjtir e.»
4. Hîcab Bergirtina Xwestî: Ji Bedenê Wêdetir, Di Axaftin û Reftarê de
Hîjab tenê li ser çarçoveya bedensazî ne, lê di gotin û tevgeran jî tesîr dike.
- a. Hîcab li Nêrîna Xwezayî (Kuntrul kirina nerîna çavîya):
Quran ji bo ewlehiya rûhî, hem jin hem mêr emr dike ku “nêrîna xwe binivîsin” û xemgîn nebîn. Eli (s.x) got: “Kê nêrîna xwe binivîse, dilê wî aram dibe.”
- b. Êfef di Gotar de (Taqwa-ê Gotarî):
Jinan têne teşwîq kirin ku ji axaftina hîskirî an hevsengî derveyî sinorên şer’î dûr bin. Quran ji hevalên Peygamberê gotin: ﴿یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ “Hêş û şîrîn ne axivin, lê axaftinê ya xweş bike.”
- c. Êfef di Tevger û Libas de:
Libasa jinê hemû lîq û dextan tê parastin; libas ne têkildar, ne bedena nîşan dide û ne têrûj û xweşî derxîne. Li ser têkildarî û tazîya bedena xwe, jinê ne bidomîne.
5. Tesîrên Çandî û Civakî yên Hîcabê
Hîjab sîpa çandî ye ji bo parastina nirxên êdîkî û civakî. Îslam bi hîjab, jinê destûra beşdariyê di civakê de dide bi ewlehiya şexsiyetê û şerefê xwe.
- Ewlehiya malbat zêde dibe û têkildarîya zewacî stabîl dibe.
- Hîjab xwestên cinsî di malbat de têkildarî dike û girêdayîya civakî ya zorê kêm dike.
- Jin hest dike ewlehiya psikolojîk heye û stressên cinsî û têkildarîya bedensazî kêm dibe.
Quran di Sûreya Ahzâb de hîjab nîşan dide: ﴿ذَلِکَ أَدْنَی أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ﴾
(Ev ji bo ku nas bûn û êş nebîn, baştir e.)
Hîjab jinê ji ferman û bêhêviya civakî parastin dike. Civakê ku hîcab û êfef ji dest bidin, rûmeta xwe, nasnameya xwe û akhlakê jî ji dest dide. Hîjab di rastiyê de “zîrekî di tevgeran de” ye û rêbaza agahî ya parastina şexsiyetê û şerefê mirovan e.
Your Comment