«Zehran Memdani»: Pêşengê hilbijartina şaredariya bajarê New Yorkê / «Serkeftina heyecanbar»

Li gorî rapora rojnameya "New York Times", zêdetir ji 735 hezar kes ji gelê New Yorkê berî hilbijartina şaredariyê, dengê xwe ya zû bi şêweya rastî dan, ku ev jî herî zêde beşdariya zû ya rastî di dîroka hilbijartinên ne-serokatiyê ya vê bajêr de tê hesibandin.
Di vê raporê de hatî xwestin ku di vê dorê de ji bo cihê şaredariya New Yorkê, dengdanê zû çar caran zêdetir bû ji dorê hilbijartinê ya 2021.
Raporên dawî nîşan didin ku Zahran Mamdanî, candîdatekî musulman a Partiya Demokrat, li dijî du hevalên xwe Andrew Cuomo û Curtis Sliwa, li ser pozîsyonekî baştir ye.
Li gorî rapora “Associated Press” jî, Zahran Mamdanî di hilbijartina pêşeng a şaredariya Demokratên New Yorkê de serkeftî bû, û jimareya nû ya dengan vê serketinê piştrast dike.
Ev agensîya nûçeyan serketina Mamdanî “serşokker” nav kir û nivîsî: “Serketina wî bi cuda 12% li dijî serokê berê Andrew Cuomo, wî bi hilbijartina giştî re şandin.”
Li gorî daneyên Komîsyona Hilbijartinê ya New Yorkê, di rojekê Yekşemê de (roja dawî ya dengdanê zû), hejmara 151 hezar kes deng dan, ku ev jî herî zêde bû ji destpêka dengdanê ve. Jimareya dengdanê yên jêr 35 sal jî zêdetir bû ji rojan dawiya hefteyê berê, ku ev jî amade kir ku navînê temenê yên dengdanê zû ya rastî bibe 50 sal.
