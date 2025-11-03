Şehîdbûna girtîyek filistînî di zindana rejîma dagirkirî de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Yek ji girtîyên filistînî di zendananê rejîma dagirkirî de şehîd bûye.
Desteyên xebitandinê ya girtîyên filistînî ragihandin ku Mihemed Huseyn Mihemed Xewadira, girtîyek 63 salî ji bajaroka Birqîn ya di herêma Cenînê de, di zindana “Canot” de canê xwe winda kir.
Xewadira di sala 2024 de ji hêla hêzên dagirkirî ve hate girtin. Ew di mercên dijwar û bê têrmetiyê de dijî bû, û herçend bi xestiyên dirêj-demê şikestî bû, rejîm wê ji xizmetên tibbî û dermanê dûr girtibû.
Komîtên girtîyên filistînî dibêjin ku ev şehîdî bi sedema siyasetên dagirkirî û zordarî ya rejîma sîyonîstî ye, ku bi taybetî ji hêla wezîra ewlehiyê navxweyî ya Îsraîlê, Itmar Ben Gawir, ve dihate pêvajoyê kirin.
Ben Gawir kesek e ku bi rûmetê dixwaze qanûna cezayê mirinê ji bo girtîyan derxîne û di civakê de bi teqrîz û tehqîr li dijî wan tê agirandin.
Raporên “Klûba Girtîyan”, “Encûmena Karên Girtî û Azadkirî” û “Ofîsa Ragihandina Girtîyan” jî diyar dikin ku piştî ateşkesê, rêveberiya zindanan a rejîma dagirkirî zêdetir xist ser azab, şikestin û kuştinên zindanan.
Guhdarîyên girtîyên azadkirî nîşan didin ku kuştinên derbazî û şikestên bîr têne kirin, û rewşa cînavên şehîdan ku ji zendanan hate vegerandin, bi rûmet û azmûnên wan gelekî qetî têne nîşandan.
Bi şehîdbûna Mihemed Xewadira, hejmara şehîdên hereketa girtîyan ji destpêka şerê qirkirinê li Xezze heta niha gihişte 81 kes.
Di heman demê de, dehên girtî hîn jî wenda kirin û nikarin nasbûn.
Rejîma dagirkirî hê jî 89 cînav li destê xwe gihandî ye, ku 78 ji wan piştî destpêka şerê Xezze hatine girtin.
Li gorî hejmarên fermî yên filistînî, 9100 girtî niha di zendananê Îsraîlê de ne — di nav wan de 400 zarok û 49 jin jî hene.
