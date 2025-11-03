Mercên Îranê ji bo danûstandinên bi Amerîkayê re eşkere kirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Berdevkê Wezareta Derve ya Îranê got ku divê rêz li maf û berjewendiyên neteweya Îranê were girtin. Em ê di tu danûstandinan de bi awayekî yekalî dev ji mafên xwe bernedin.
“Divê rûmet li maf û bêrîya neteweya Îran were girtin; em neçin li her danûstandinekê ku mafên xwe bi tenê destûr bidin.”
Navbera axaftinan wî jî hat kirin:
“Pêşengên herêma me gelek Heyran in, herêmê me li ber pirsgirêkeke giran e ku tê gotin dagirkerî ye, û heta niha rûberûyê cînosayîda ya fîlîstînîyan ditirsîn. Di vê rewşê de, piştî agirbesta 200 kes şehîd bûn, agirbesta heta berî vê demê jî qelew bû.”
Li ser gihîştina peyamek ji Amerîkayê wî jî got:
“Di sêferê taxtê rewançî bo Masqatê de, hîç peyamek ji Amerîkayê negihayama.. Navendên girêdan peyamekê guherandin, lê ev ne wateya destpêkirina perwazê ya danûstandinê navbera Îran û Amerîkayê nîne.”
…………………
Dawiya Peyam/
"Em ê dev ji mafên xwe yên rewa bernedin," wî got.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Berdevkê Wezareta Derve ya Îranê got ku divê rêz li maf û berjewendiyên neteweya Îranê were girtin. Em ê di tu danûstandinan de bi awayekî yekalî dev ji mafên xwe bernedin.
Your Comment