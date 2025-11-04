Xwîna paqij a şehîdên rêya rizgariya Qudsê, bingehên yekîtiya milletê Îslamê ava kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)- ABNA- – Hocet-ûl-Îslam wel Mûslimîn Meqsûd Elî Domkî, endameke bilind a Meclîsa Yekîtîya Mûslimên Pakistanê, di konferansa bîranîna şehîdan ên rêya azadiya Qudsê de got:
“Xwina pak a şehîdan ên rêya azadiya Qudsê bingehên hişyariyê û yekîtiyê di navbera Ûmmeta Îslamî de dan.”
Ew zêde kir: “Xezze rûyên munafîqan a sedsala niha vekir û rastiyê rûyên wan li ber cîhan vekir.”
Domkî got: “Îro mezinîyê me hewceyî ciwanîyê cihada tevsîrê ye; wateyî îzahkirina vekirî ya rast û şaş û xuyangkirina fedakariyên bêweqfa ya xelkê rast di vê şerê de.”
Wî her wiha bal kişand ser xetera hin zanyar û ramanweran ku li hember trajediyên heyî xemsar in û got:
“Di vê sedsala materyalîzmê de, hin olim û fikirvanên ku navên pîroz hene wek Îmamê Ka’be, qederê ku di cîhanê de xwe bindest kirine, li ber kuştina 70 hezar kesên bêguneh li Xezzê de bêdeng in.”
Meqsûd Elî Domkî îşaret kir: “Rewşa 250 milyon gelê Pakistan wek rewşa Muhammed Elî Cenah û Alame Îqbal e; Filistîn xwedîya Filistînîyan e. Plana du dewletan wateyê pejirandina zulm û girtina qeydeyê ya neqanûnî ya Îsraîl e. Ümmetê Îslamî divê yekîtî bibe û ji mafê gelê Filistînî piştgirîya temamî bike.”
