Rewşa tenduristiyê ya rojnamevanê ku piştgiriyê dide Filistînê li navendên binçavkirinê yên Amerîkayê giran e.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Malbata rojnamevanê Misilman ê Brîtanî Samî Hemdî ragihand ku ew di bin çavdêriya Rêveberiya Koçberî û Gumrikê ya Amerîkayê (ICE) de rû bi rû ye û bang kir ku destwerdana lezgîn a hikûmeta Brîtanî bike da ku serbestberdana wî misoger bike.
Li gorî daxuyaniya malbatê, Hemdî di axaftineke telefonê de ji hevjîna xwe Samiya re got ku ew ji êşeke giran li aliyê çepê yê laşê xwe dikişîne û bi lezgînî hewcedariya wî bi lênêrîna bijîşkî heye Malbata wî bawer dike ku rojnamevan, ku bi piştevaniya xwe ya eşkere ya ji bo gelê Filistînê tê naskirin, ji ber rexneyên wî yên li dijî rejîma Îsraîlê ji hêla hikûmeta Amerîkayê ve ji bo tolhildana siyasî hatiye hedefkirin.
Hefteya borî, Samî Hamdî li Balafirgeha Navneteweyî ya San Francisco hate binçavkirin û paşê veguhestin navendeke binçavkirinê ya ICE li California. Hevjîna wî dibêje ku Hemdî ji xwarinê bêpar e û li benda rûniştina koçberiyê ye ku di 10ê Mijdarê de tê plankirin. Di heman demê de, dadgeheke federal a Amerîkî qebûl kir ku parêzerên Hemdî 'pirsên cidî' li ser qanûnîbûna girtina wî û îhtîmala tolhildanê zêde kirin. Ev rojnamevanê misilman, ku endamê Yekîtiya Neteweyî ya Rojnamegeran li Brîtanyayê ye, kesayetekî navdar e di medyaya navnetewî de, di nav de BBC û Sky News, û analîzên wî yên li ser pêşketinên li Rojhilata Navîn û siyaseta derve ya DYA'yê gelek şopînerên wî hene. Di mehên dawî de, Hamdî rastî êrîşên komên dijî Îslam û siyonîst hat li ser medyaya civakî piştî weşandina vîdyoyên rexne li ser sûcên ku ji hêla rejîma siyonîst ve li Xezayê hatine kirin û rola hikûmeta Amerîkî di piştgirîdayîna wê de
Tags: Samî Hamdi, Rojnamevan Samî Hamdi, Rêveberiya Koçberî û Gumrikê ya Amerîkayê
