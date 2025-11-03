Têkoşîna navbera Hêzên Demokratîk a Sûriyê (SDF) û DAIŞê li Deyrezorê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Li dora xala kontrolê ya "El-Sanûr" a girêdayî Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (QSD) li bajarê Ebû Hemam, ku li rojhilatê Dêra Zorê ye, şer û pevçûn derketin.
Ev şer û pevçûn duh êvarê piştî ku endamên çekdar ên girêdayî koma DAIŞê bi mûşekek RPG îstasyona leşkerî hedef girtin, dest pê kirin.
Li gorî Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê, piştî vê êrîşê, di navbera aliyan de pevçûnek dijwar çêbû, lê heta niha tu raporên li ser qurbaniyên mirovî an zirarên madî nehatine weşandin.
Li gorî amarên Çavdêriyê, ji destpêka vê salê ve, endamên DAIŞê 208 operasyon li Sûriyeyê pêk anîne, di nav de êrîşên çekdarî, teqîn û hedefgirtina rasterast.
Her wiha, li gorî vê raporê, hejmara qurbaniyên van operasyonan gihîştiye 97 kesan, di nav de sivîl û hêzên leşkerî jî hene.
Etîket
DAIŞ
QSD
Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê
