Trump dîsa ser Zahran Mamdanî di berê hilbijartina şaredariyê ya New Yorkê de hucum kir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Donald Trump, Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, di rojekê Duşemê de di gotûbêjekê televîzyonê de dîsa ser Zahran Mamdanî, Kandîdatekî Demokrat ji bo rêzê şaredariya New Yorkê, hucum kir û wî “komûnîst” nav kir.
Trump di vê axaftinê de got: “Zahran Mamdanî komûnîstek e û heta ji ramanên sosyalîstî jî dûr e.” Ev axaftin di çarçoveya hucumên wî yên berê yên dijî Mamdanî hatin kirin, ku di nav wan de jî tehdit kir ku heke Mamdanî serkeftî be, dê budceya federal a bajarê New Yorkê bigire.
Mamdanî, ku niha li ser serê lîsteya lêkolînên raydanê ye, di dawiyê de bi belavkirina vîdyoyekê bi zimanê Erebî ji bo gelê bi zimanê Erebî ya New Yorkê, hucumên Trump û partiya Republîkanan şermezar kir. Ew di vê peyamê de bi lehçeyekî Şamî got: “Silav, ez Zahran Mamdanî me û ez Kandîdatekî şaredariya New Yorkê me.”
Li gorî lêkolîna zanîngeha Quinnipiac, Mamdanî bi stendina 43% yên dengan li dijî Andrew Cuomo, hevalê Demokratê wî, ku 33% stendibû, li ser pozîsyonekî baştir ye. Ev serketinî nîşanê guhertoyekî girîng di siyaseta New Yorkê de ye.
Mamdanî di rojekê Yekşemê de ji hilbijêran xwest ku di hilbijartina berê de, ku di 4ê Çiriya Nêvê de tê lidarxistin, bi demekî zû ray bidin û piştgiriya wî bikin. Ew rêzdaye ku heke serkeftî be, dê guherandinekî fireh di rêveberiya bajêr de bicîh bixe.
Etîket
Zahran Mamdani
Trump
Hilbijartinên Şaredarê Bajarê New Yorkê
