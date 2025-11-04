Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA— Tami Robinson, çalakvanê dijî Îslam a Brîtanî, ji îtîhamê şikandina qanûnên dijî terorîzmê bi sedemê nebûna daniya şîfreya telefonê xwe bo polîs, azad bû. Piştî weşandina hukmê, wî ji Îlan Mask, milyarderê Amerîkî, ji ber piştgirîya xercên parastina mafê xwe teşekûr kir.
Robinson, 42 salî, yek ji şexsiyetên nasnameya çalakiyên netewperest û dijî koçberiyê li Brîtanî ye. Ew di Hezîranê 2024 de, dema ku ji stasyona trenê Tunelê Manşê li Başûr-rojhilata Brîtanî derbas bû, ji hêla polîs ve rawestand. Lêkolîneran ji ber têkiliyên şik ji wî re, nirxê bilind a erebeya ku ji hevalê wî qarz kiribû û bileta dawiyê bo rêwîtina Benidormê li Spanya, şik bûn û telefonê wî girtin.
Li gorî dadwerê, polîs ji Robinson xwest ku şîfreya telefonê xwe bo lêkolîn bidê, lê ew red kir û da’wa kir ku telefon agahiyên nepenî ya rojnamevanî tê de heye. Dadwer di hukmê xwe de ragihand ku xuya dike polîs Robinson ji ber ramanên siyasî ve girtî bû û wateyê ku ev kirinî neqanûnî bû.
Piştî derketina dadgehê, Robinson got: “Pêşî ji Elon Musk teşekkir dikim. Çima divê yek ticarê Amerîkî xerc bike bo dad û parastina rojnamevanan di ber îthamên terorîstî de li vê welatê?”
Musk ku pir caran peyamên Robinson li torê X belav kiribû, berê jî di vîdyoyekê de li civîna Londonê ku ji hêla Robinson ve hate ragihandin û bi beşdariya qasî 150 hezar kes hatibû, beşdar bû.
Robinson di gotinên xwe de da’wa kir ku armanca polîsa dijî terorîzmê ya Brîtanî wî bû da ku bi hewese siyasî agahiyên taybet û profesyonel yên wî bigire, lê hêzkarên wî wî wek şexsiyeta tîr û alîkariya têkçûnên neteweyî têne şirove kirin.
Dawiya peyama /
Tags: Tami Robinson, Îlan Mask, Îslam-terorîzm
Azadkirina yek ji wêneyên nasnameya Îslam-terorîst a Brîtanî ji tîrîbûnê ya terorîstî bi piştgirîya pereyî ya Îlan Mask
Çalakvanekî Brîtanî yê dijî Îslamê ji tawanbariya binpêkirina qanûnên dijî terorîzmê beraet kir ji ber ku nexwest şîfreya telefona xwe bide polîs. Piştî biryarê, wî spasiya Îlan Mask, milyarderê Amerîkî, kir ji bo ku lêçûnên xwe yên parastina hiqûqî veda.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA— Tami Robinson, çalakvanê dijî Îslam a Brîtanî, ji îtîhamê şikandina qanûnên dijî terorîzmê bi sedemê nebûna daniya şîfreya telefonê xwe bo polîs, azad bû. Piştî weşandina hukmê, wî ji Îlan Mask, milyarderê Amerîkî, ji ber piştgirîya xercên parastina mafê xwe teşekûr kir.
Your Comment